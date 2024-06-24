Мирзиёев выразил соболезнования Путину после терактов в Дагестане
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил ему свои глубокие соболезнования в связи с терактами в Дагестане. Об этом сообщила пресс-служба президента Узбекистана.
«Глава нашего государства выразил глубокие соболезнования в связи с терактами в Дагестане, передал слова сочувствия и поддержки семьям погибших», — говорится в сообщении.
Мирзиёев также осудил «этот бесчеловечный акт насилия» и выразил готовность к продолжению «активного взаимодействия в борьбе с общими вызовами безопасности».
Террористические атаки произошли вечером 23 июня, неизвестные обстреляли синагогу, церковь и напали на пост ДПС в Дербенте и Махачкале.
Еще одна перестрелка произошла спустя несколько часов в селе Сергокала, которое находится неподалеку от Дербента. В результате нападений террористов погибли 20 человек, включая 15 силовиков.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. В ходе активной фазы оперативно-боевых мероприятий были ликвидированы шесть боевиков.
В Дагестане 24, 25 и 26 июня были объявлены днями траура.
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