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Нападение на церкви и синагоги в Дагестане ,  
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Мирзиёев выразил соболезнования Путину после терактов в Дагестане

Сюжет
Нападение на церкви и синагоги в Дагестане
Шавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев (Фото: president.uz)

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил ему свои глубокие соболезнования в связи с терактами в Дагестане. Об этом сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

«Глава нашего государства выразил глубокие соболезнования в связи с терактами в Дагестане, передал слова сочувствия и поддержки семьям погибших», — говорится в сообщении.

Мирзиёев также осудил «этот бесчеловечный акт насилия» и выразил готовность к продолжению «активного взаимодействия в борьбе с общими вызовами безопасности».

В синагоге Дербента потушили пожар
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Фото:Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

Террористические атаки произошли вечером 23 июня, неизвестные обстреляли синагогу, церковь и напали на пост ДПС в Дербенте и Махачкале.

Еще одна перестрелка произошла спустя несколько часов в селе Сергокала, которое находится неподалеку от Дербента. В результате нападений террористов погибли 20 человек, включая 15 силовиков.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. В ходе активной фазы оперативно-боевых мероприятий были ликвидированы шесть боевиков.

В Дагестане 24, 25 и 26 июня были объявлены днями траура.

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Шавкат Мирзиёев Владимир Путин соболезнования Дагестан теракт
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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