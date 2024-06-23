СК возбудил дела о терактах из-за нападений в Дербенте и Махачкале
Управление Следственного комитета (СК) по Республике Дагестан возбудило уголовные дела по статье о совершении теракта после вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале, сообщила пресс-служба СК.
В результате нападений погибли и пострадали сотрудники полиции и гражданские лица, уточнили в ведомстве. На месте работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Вечером 23 июня неизвестные расстреляли церковь, синагогу и пост ДПС в Дербенте и Махачкале, сообщил Национальный антитеррористический комитет. Двоих боевиков ликвидировали, точное число нападавших неизвестно, их продолжают разыскивать. В обоих городах объявили план «Перехват».
Член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил, что в церкви Махачкалы убили охранника, а священнику православного храма в Дербенте, отцу Николаю, перерезали горло. Ему было 66 лет. Информацию об убийстве священника подтвердили в РПЦ.
В МВД Дагестана уточнили, что в Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС на улице Ермошкина, в результате чего один полицейский погиб, шестеро получили ранения. На момент 20:00 мск перестрелка неизвестных с силовиками в Махачкале продолжается.
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