В синагоге Дербента потушили пожар

Нападение на церкви и синагоги в Дагестане

Пожар в синагоге в дагестанском городе Дербент полностью потушили, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе мэрии города.

«В настоящее время идет пролив конструкций и разбор завалов», — добавили там.

Ранее глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин сообщил, что в результате возгорания половина синагоги выгорела. Он добавил, что пожар уничтожил свитки Торы.

Вечером 23 июня неизвестные обстреляли синагогу и церковь в Дербенте, последняя загорелась. Позднее в Махачкале боевики напали на пост ДПС. В МВД Дагестана сообщили, что погибли девять человек, семеро из которых — силовики.

СК завел дело о теракте — ст. 205 Уголовного кодекса. По одной из версий, нападавшие — сторонники международной исламистской террористической организации, рассказал РБК источник в правоохранительных органах региона.