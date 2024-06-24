В синагоге Дербента потушили пожар
Пожар в синагоге в дагестанском городе Дербент полностью потушили, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе мэрии города.
«В настоящее время идет пролив конструкций и разбор завалов», — добавили там.
Ранее глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин сообщил, что в результате возгорания половина синагоги выгорела. Он добавил, что пожар уничтожил свитки Торы.
Вечером 23 июня неизвестные обстреляли синагогу и церковь в Дербенте, последняя загорелась. Позднее в Махачкале боевики напали на пост ДПС. В МВД Дагестана сообщили, что погибли девять человек, семеро из которых — силовики.
СК завел дело о теракте — ст. 205 Уголовного кодекса. По одной из версий, нападавшие — сторонники международной исламистской террористической организации, рассказал РБК источник в правоохранительных органах региона.
Террористы в Дагестане убили пожилого священника РПЦ
Туристам рекомендовали воздержаться от поездок в Дагестан
Муфтий Дагестана назвал действия боевиков актом безумия
Опубликованы видеокадры из Дагестана
Боевики обстреляли полицейскую машину недалеко от Дербента
Что известно о месте, которое атаковали ВСУ в Севастополе. Видео
Минобороны сообщило, что Севастополь атаковали с помощью ракет ATACMS
Двух напавших террористов в Дагестане задержали на пляже. Видео
В Дагестане задержали главу района — отца двух предполагаемых боевиков
Кадры перестрелки силовиков с боевиками в Махачкале
Силовики назвали боевиков в Дагестане сторонниками исламистов