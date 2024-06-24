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Военная операция на Украине ,  
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Развожаев рассказал о погибших при ракетной атаке в Севастополе

Развожаев: трое из четырех погибших в Севастополе были местными жителями
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Трое из четырех погибших в Севастополе при ракетной атаке ВСУ были местными жителями, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«У нас трое погибших — это севастопольцы. Один ребенок — другой регион. [Следует] оказать семье необходимую помощь», — цитирует Развожаева «РИА Новости».

Всего в результате обстрела пляжа в Севастополе со стороны Украины погибли четыре человека, а 153 обратились за медицинской помощью, лечение амбулаторно сейчас получают 74 пациента.

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Севастополь попал под удар 23 июня 2024 года. По сообщению Минобороны, Вооруженные силы Украины атаковали город пятью американскими дальнобойными ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из которых были сбиты, а одна взорвалась в воздухе.

Минобороны возложило ответственность за атаку на США, так как их специалисты вводят полетные задания в ракеты ATACMS. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при атаке на город.

В Севастополе 24 июня объявлено днем траура.

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Михаил Развожаев

губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года
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