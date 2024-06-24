Развожаев: трое из четырех погибших в Севастополе были местными жителями

Развожаев рассказал о погибших при ракетной атаке в Севастополе

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Трое из четырех погибших в Севастополе при ракетной атаке ВСУ были местными жителями, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«У нас трое погибших — это севастопольцы. Один ребенок — другой регион. [Следует] оказать семье необходимую помощь», — цитирует Развожаева «РИА Новости».

Всего в результате обстрела пляжа в Севастополе со стороны Украины погибли четыре человека, а 153 обратились за медицинской помощью, лечение амбулаторно сейчас получают 74 пациента.

Севастополь попал под удар 23 июня 2024 года. По сообщению Минобороны, Вооруженные силы Украины атаковали город пятью американскими дальнобойными ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из которых были сбиты, а одна взорвалась в воздухе.

Минобороны возложило ответственность за атаку на США, так как их специалисты вводят полетные задания в ракеты ATACMS. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при атаке на город.

В Севастополе 24 июня объявлено днем траура.