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Военная операция на Украине ,  
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Россияне принесли цветы к мемориалам после теракта в Севастополе

Сюжет
Военная операция на Украине

Мальчик около стихийного мемориала в Севастополе
Горожане около стихийного мемориала&nbsp;в Севастополе
Девушка несет цветы к&nbsp;стихийному&nbsp;мемориалу&nbsp;в Севастополе
Стихийный мемориал в Севастополе
Мальчик около стихийного мемориала в Севастополе
Женщина&nbsp;около стихийного мемориала в Севастополе
Стихийный мемориал в Мелитополе
Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей в Мелитополе, около стихийного мемориала в память о погибших в Севастополе
Мальчик около стихийного мемориала в Севастополе
Горожане около стихийного мемориала&nbsp;в Севастополе
Девушка несет цветы к&nbsp;стихийному&nbsp;мемориалу&nbsp;в Севастополе
Стихийный мемориал в Севастополе
Мальчик около стихийного мемориала в Севастополе
Женщина&nbsp;около стихийного мемориала в Севастополе
Стихийный мемориал в Мелитополе
Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей в Мелитополе, около стихийного мемориала в память о погибших в Севастополе
Мальчик около стихийного мемориала в Севастополе
(Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)
Горожане около стихийного мемориала в Севастополе
(Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)
Девушка несет цветы к стихийному мемориалу в Севастополе
(Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)
Стихийный мемориал в Севастополе
(Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)
Мальчик около стихийного мемориала в Севастополе
(Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)
Женщина около стихийного мемориала в Севастополе
(Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)
Стихийный мемориал в Мелитополе
(Фото: Александр Полегенько / ТАСС)
Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей в Мелитополе, около стихийного мемориала в память о погибших в Севастополе
(Фото: Александр Полегенько / ТАСС)

В Москве к стеле городу-герою Севастополю в Александровском саду люди приносят цветы и игрушки, чтобы почтить память погибших при ударе Вооруженных сил Украины по городу, сообщил телеканал «Первый Севастопольский».

Жители самого Севастополя организовали памятный мемориал в Комсомольском парке имени Марии Байды, у стелы города на Аллее городов-героев. Как передал корреспондент ТАСС, над зданием правительства Севастополя приспущены флаги, в Князь-Владимирском соборе-усыпальнице адмиралов прошла панихида по погибшим и молебен о здравии всех пострадавших в ходе атаки.

Стихийный мемориал в память о погибших при атаке также появился в Симферополе еще в воскресенье. В Мелитополе горожане возложили цветы и мягкие игрушки к Вечному огню мемориала «Братское кладбище» в память о жертвах терактов в Дагестане и Севастополе.

Траурные мероприятия в память о погибших в Севастополе

Днем 23 июня ВСУ ударили по Севастополю пятью американскими дальнобойными ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них были сбиты, одна взорвалась в воздухе.

По данным губернатора города Михаила Развожаева, погибли четыре человека, в том числе двое детей, более 150 пострадали.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при атаке на город.

24 июня в городе объявлен днем траура.

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