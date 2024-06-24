Россияне принесли цветы к мемориалам после теракта в Севастополе
В Москве к стеле городу-герою Севастополю в Александровском саду люди приносят цветы и игрушки, чтобы почтить память погибших при ударе Вооруженных сил Украины по городу, сообщил телеканал «Первый Севастопольский».
Жители самого Севастополя организовали памятный мемориал в Комсомольском парке имени Марии Байды, у стелы города на Аллее городов-героев. Как передал корреспондент ТАСС, над зданием правительства Севастополя приспущены флаги, в Князь-Владимирском соборе-усыпальнице адмиралов прошла панихида по погибшим и молебен о здравии всех пострадавших в ходе атаки.
Стихийный мемориал в память о погибших при атаке также появился в Симферополе еще в воскресенье. В Мелитополе горожане возложили цветы и мягкие игрушки к Вечному огню мемориала «Братское кладбище» в память о жертвах терактов в Дагестане и Севастополе.
Днем 23 июня ВСУ ударили по Севастополю пятью американскими дальнобойными ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них были сбиты, одна взорвалась в воздухе.
По данным губернатора города Михаила Развожаева, погибли четыре человека, в том числе двое детей, более 150 пострадали.
Президент Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при атаке на город.
24 июня в городе объявлен днем траура.
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