Россияне принесли цветы к мемориалам после теракта в Севастополе

Мальчик около стихийного мемориала в Севастополе (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС) Горожане около стихийного мемориала в Севастополе (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС) Девушка несет цветы к стихийному мемориалу в Севастополе (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС) Стихийный мемориал в Севастополе (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС) Мальчик около стихийного мемориала в Севастополе (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС) Женщина около стихийного мемориала в Севастополе (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС) Стихийный мемориал в Мелитополе (Фото: Александр Полегенько / ТАСС) Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей в Мелитополе, около стихийного мемориала в память о погибших в Севастополе (Фото: Александр Полегенько / ТАСС)

В Москве к стеле городу-герою Севастополю в Александровском саду люди приносят цветы и игрушки, чтобы почтить память погибших при ударе Вооруженных сил Украины по городу, сообщил телеканал «Первый Севастопольский».

Жители самого Севастополя организовали памятный мемориал в Комсомольском парке имени Марии Байды, у стелы города на Аллее городов-героев. Как передал корреспондент ТАСС, над зданием правительства Севастополя приспущены флаги, в Князь-Владимирском соборе-усыпальнице адмиралов прошла панихида по погибшим и молебен о здравии всех пострадавших в ходе атаки.

Стихийный мемориал в память о погибших при атаке также появился в Симферополе еще в воскресенье. В Мелитополе горожане возложили цветы и мягкие игрушки к Вечному огню мемориала «Братское кладбище» в память о жертвах терактов в Дагестане и Севастополе.

Днем 23 июня ВСУ ударили по Севастополю пятью американскими дальнобойными ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них были сбиты, одна взорвалась в воздухе.

По данным губернатора города Михаила Развожаева, погибли четыре человека, в том числе двое детей, более 150 пострадали.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при атаке на город.

24 июня в городе объявлен днем траура.