Мурашко рассказал о тяжелораненых после обстрела Севастополя

Мурашко: 14 человек находятся в тяжелом состоянии после атаки на Севастополь

При атаке на Севастополь ракетами ATACMS пострадали 153 человек, четверо, в том числе двое детей, погибли

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

14 пациентов, пострадавших в Севастополе при атаке ракетой ATACMS на пляж, находятся в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Его слова приводит «РИА Новости».

Он уточнил, что 22 человека, в том числе 11 детей, эвакуируют в московские и федеральные медицинские центры.

Минобороны 23 июня сообщило, что ВСУ ударили по Севастополю пятью американскими дальнобойными ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из них удалось сбить, одна взорвалась в воздухе. Погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратились 153 человека, 82 из них госпитализировали. Оборонное ведомство уточнило, что большое число раненых обусловлено подрывом боевой части ракеты в воздухе.

В Кремле атаку на Севастополь назвали варварской. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в жертвах виноваты не украинцы, а правительства европейских стран, которые «убивают российских детей». Вопрос о том, перешли ли Украина и США «красные линии», Песков переадресовал в Минобороны.