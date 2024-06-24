 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Мурашко рассказал о тяжелораненых после обстрела Севастополя

Мурашко: 14 человек находятся в тяжелом состоянии после атаки на Севастополь
Сюжет
Военная операция на Украине
При атаке на Севастополь ракетами ATACMS пострадали 153 человек, четверо, в том числе двое детей, погибли
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

14 пациентов, пострадавших в Севастополе при атаке ракетой ATACMS на пляж, находятся в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Его слова приводит «РИА Новости».

Он уточнил, что 22 человека, в том числе 11 детей, эвакуируют в московские и федеральные медицинские центры.

Россияне принесли цветы к мемориалам после теракта в Севастополе
Общество

Минобороны 23 июня сообщило, что ВСУ ударили по Севастополю пятью американскими дальнобойными ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из них удалось сбить, одна взорвалась в воздухе. Погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратились 153 человека, 82 из них госпитализировали. Оборонное ведомство уточнило, что большое число раненых обусловлено подрывом боевой части ракеты в воздухе.

В Кремле атаку на Севастополь назвали варварской. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в жертвах виноваты не украинцы, а правительства европейских стран, которые «убивают российских детей». Вопрос о том, перешли ли Украина и США «красные линии», Песков переадресовал в Минобороны.

Террористы в Дагестане убили пожилого священника РПЦ

Туристам рекомендовали воздержаться от поездок в Дагестан

Муфтий Дагестана назвал действия боевиков актом безумия

Опубликованы видеокадры из Дагестана

Боевики обстреляли полицейскую машину недалеко от Дербента

Что известно о месте, которое атаковали ВСУ в Севастополе. Видео

Минобороны сообщило, что Севастополь атаковали с помощью ракет ATACMS

Двух напавших террористов в Дагестане задержали на пляже. Видео

В Дагестане задержали главу района — отца двух предполагаемых боевиков

Кадры перестрелки силовиков с боевиками в Махачкале

Силовики назвали боевиков в Дагестане сторонниками исламистов
Авторы
Теги
Персоны
Мир Ландау
Севастополь Михаил Мурашко Минздрав пострадавшие
Михаил Мурашко фото

Михаил Мурашко

министр здравоохранения России
9 января 1967 года
Материалы по теме
МИД вызвал посла США из-за удара по Севастополю
Политика
Власти не исключили наличие неразорвавшихся боеприпасов в Севастополе
Политика
Развожаев допустил, что пострадавших в Севастополе могут увезти в Москву
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 июня
EUR ЦБ: 94,26 (+2,81) Инвестиции, 21 июн, 17:30 Курс доллара на 22 июня
USD ЦБ: 87,96 (+2,54) Инвестиции, 21 июн, 17:30
В Дагестане уволили главу района, чьи дети участвовали в теракте Политика, 16:43
МЧС доставит в Москву 22 пострадавших из Севастополя Политика, 16:34
МИД пообещал США ответ за обстрел Севастополя Политика, 16:27
Правительство одобрило ужесточение наказания за военный мятеж Общество, 16:12
Развожаев рассказал о погибших при ракетной атаке в Севастополе Политика, 16:12
«Зенит» объявил о подписании игрока, которого «перехватил» у «Спартака» Спорт, 16:07
IBF сняла санкции с российских боксеров и вернула их в рейтинги Спорт, 16:05
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
В МЧС назвали число людей в горящем здании НИИ во Фрязино Общество, 15:53
Ростовский митрополит попросил прихожанок не носить грязные платки Общество, 15:52
RED ARENA победила в национальной премии «Спорт и Россия» Пресс-релиз, 15:50
Трейдеры опционов поставили на Ethereum по $4 тыс. в сентябре Крипто, 15:45
Суд взыскал со счетов Ходорковского и Лебедева 1,4 млрд руб. Общество, 15:39
Набережная, лужайка для пикника и сервис: каким может быть жилье в городе РБК и City Bay, 15:35
«Дом.РФ» отметил стагнацию цен при росте спроса на новостройки Недвижимость, 15:33