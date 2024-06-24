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Военная операция на Украине ,  
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В Севастополе назвали итоговое число пострадавших при обстреле

Число пострадавших при обстреле Севастополя составило 153
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Всего в результате обстрела пляжа в Севастополе со стороны Украины погибли четыре человека, а 153 обратились за медицинской помощью, сообщил губернатор города Михаил Развожаев на аппаратном совещании правительства.

«153 человека обратились за медпомощью, из них 27 детей. Четыре человека погибли, в том числе два ребенка», — приводит слова губернатора ТАСС.

Во время инцидента работали более 30 бригад скорой помощи, многие пострадавшие приходили в больницу сами. Лечение амбулаторно сейчас получают 74 пациента, уточнило агентство со ссылкой на директора департамента здравоохранения Виталия Денисова.

Власти не исключили наличие неразорвавшихся боеприпасов в Севастополе
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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Севастополь попал под удар 23 июня около полудня. Минобороны тогда сообщало, что Вооруженные силы Украины атаковали город пятью американскими дальнобойными ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из которых были сбиты, а одна взорвалась в воздухе.

Минобороны России тогда заявило, что ответственность за удар несут прежде всего США, так как их специалисты вводят полетные задания в ракеты ATACMS. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при атаке на город.

В городе 24 июня объявлено днем траура.

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Михаил Развожаев

губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года
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