В Севастополе назвали итоговое число пострадавших при обстреле

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Всего в результате обстрела пляжа в Севастополе со стороны Украины погибли четыре человека, а 153 обратились за медицинской помощью, сообщил губернатор города Михаил Развожаев на аппаратном совещании правительства.

«153 человека обратились за медпомощью, из них 27 детей. Четыре человека погибли, в том числе два ребенка», — приводит слова губернатора ТАСС.

Во время инцидента работали более 30 бригад скорой помощи, многие пострадавшие приходили в больницу сами. Лечение амбулаторно сейчас получают 74 пациента, уточнило агентство со ссылкой на директора департамента здравоохранения Виталия Денисова.

Севастополь попал под удар 23 июня около полудня. Минобороны тогда сообщало, что Вооруженные силы Украины атаковали город пятью американскими дальнобойными ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из которых были сбиты, а одна взорвалась в воздухе.

Минобороны России тогда заявило, что ответственность за удар несут прежде всего США, так как их специалисты вводят полетные задания в ракеты ATACMS. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при атаке на город.

В городе 24 июня объявлено днем траура.