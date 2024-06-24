Матвиенко предостерегла от «пути эскалации» после терактов в Дагестане
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования родным и близким погибших и раненых в терактах в Дагестане. Она призвала россиян после произошедшего не идти по пути эскалации напряженности.
По ее словам, российскому обществу сейчас крайне важно «не пойти по самому простому и неверному пути — пути эскалации межнациональной и межконфессиональной напряженности», а «проявить зрелость». Важно осознавать, что «произошедшее не имеет никаких объективных предпосылок, чуждо нам и является абсолютно циничной провокацией», убеждена Матвиенко.
«Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших и раненых в Дербенте и Махачкале сотрудников правоохранительных органов и жителей республики, родным и близким протоиерея Николая Котельникова, прихожанам пострадавших храмов», — добавила глава Совфеда.
Матвиенко также выразила слова поддержки главе Дагестана Сергею Меликову в его стремлении сделать все возможное, чтобы «сохранить устойчивый мир и спокойствие в самом многонациональном регионе страны».
Террористические атаки произошли вечером 23 июня. Тогда неизвестные напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. Одну из церквей боевики подожгли.
После этого региональное МВД объявило план «Перехват», а Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 Уголовного кодекса).
В результате всех инцидентов погибли 15 полицейских и четверо мирных жителей.
Источники РБК сообщали о задержании главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. В атаке принимали участие два его сына и племянник — Осман и Адиль Омаровы и Абдусамад Амадзиев, передавали ТАСС и «Интерфакс». Омарова-старшего исключили из «Единой России», где он был секретарем регионального отделения партии.
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