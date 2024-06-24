Президенты Азербайджана и Таджикистана осудили теракты в Дагестане

Главы Азербайджана и Таджикистана осудили атаки террористов в Дагестане

Нападение на церкви и синагоги в Дагестане

Ильхам Алиев (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования своему российскому коллеге Владимиру Путину, а также близким погибших в теракте в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

«Мы решительно осуждаем эти кровавые преступления и поддерживаем борьбу с терроризмом», — написал Алиев.

Соболезнования также выразил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Душанбе уже 30 лет борется с терроризмом и осуждает акт насилия в Дагестане, говорится в телеграмме главы республики.

23 июня Махачкала и Дербент подверглись нападению боевиков, были атакованы синагоги, православные церкви и посты полиции. В результате столкновений силовиков с боевиками погибли более 15 полицейских и несколько мирных жителей. Шестеро боевиков ликвидированы. Соболезнования России выразили власти нескольких стран, в том числе Казахстана, Узбекистана, Израиля.