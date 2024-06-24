 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Нападение на церкви и синагоги в Дагестане ,  
0 

Главы Азербайджана и Таджикистана осудили атаки террористов в Дагестане

Президенты Азербайджана и Таджикистана осудили теракты в Дагестане
Сюжет
Нападение на церкви и синагоги в Дагестане
Ильхам Алиев
Ильхам Алиев (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования своему российскому коллеге Владимиру Путину, а также близким погибших в теракте в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

«Мы решительно осуждаем эти кровавые преступления и поддерживаем борьбу с терроризмом», — написал Алиев.

Соболезнования также выразил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Душанбе уже 30 лет борется с терроризмом и осуждает акт насилия в Дагестане, говорится в телеграмме главы республики.

Нападение террористов в Дагестане. Главное
Политика
Фото:Низами Гаджибалаев / ТАСС

23 июня Махачкала и Дербент подверглись нападению боевиков, были атакованы синагоги, православные церкви и посты полиции. В результате столкновений силовиков с боевиками погибли более 15 полицейских и несколько мирных жителей. Шестеро боевиков ликвидированы. Соболезнования России выразили власти нескольких стран, в том числе Казахстана, Узбекистана, Израиля.

Террористы в Дагестане убили пожилого священника РПЦ

Туристам рекомендовали воздержаться от поездок в Дагестан

Муфтий Дагестана назвал действия боевиков актом безумия

Опубликованы видеокадры из Дагестана

Боевики обстреляли полицейскую машину недалеко от Дербента

Что известно о месте, которое атаковали ВСУ в Севастополе. Видео

Минобороны сообщило, что Севастополь атаковали с помощью ракет ATACMS

Двух напавших террористов в Дагестане задержали на пляже. Видео

В Дагестане задержали главу района — отца двух предполагаемых боевиков

Кадры перестрелки силовиков с боевиками в Махачкале

Силовики назвали боевиков в Дагестане сторонниками исламистов
Теги
Персоны
Дагестан Азербайджан Таджикистан теракт соболезнования
Ильхам Алиев фото

Ильхам Алиев

политик, президент Азербайджана
24 декабря 1961 года
Материалы по теме
Лидер Киргизии выразил соболезнования из-за теракта в Дагестане
Политика
В Дагестане завершили контртеррористическую операцию
Политика
НАК показал видео с мест нападений боевиков в Дагестане
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 июня
EUR ЦБ: 94,26 (+2,81) Инвестиции, 21 июн, 17:30 Курс доллара на 22 июня
USD ЦБ: 87,96 (+2,54) Инвестиции, 21 июн, 17:30
Подозреваемых в перестрелке на границе России и Абхазии задержали Политика, 12:02
Кафельников назвал смерть Анны Дмитриевой большой утратой Спорт, 11:59
«Сбер» оштрафовали на ₽500 тыс. за ненадлежащую рекламу о вкладе Финансы, 11:54
Второго фигуранта дела о мошенничестве в ликвидации шахт отправили в СИЗО Общество, 11:49
Акции АЛРОСА подскочили более чем на 3% на новостях о ввозе алмазов в ЕС Инвестиции, 11:48
Открыть бизнес в Индонезии легко. Где скрыты главные расходы Pro, 11:48
Более 20 пострадавших в Севастополе перевезут в Москву Политика, 11:45
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Эксперты предсказали биткоину падение до $50 тыс. Крипто, 11:42
В Дагестане показали фотографии погибших полицейских Политика, 11:34
Меликов приехал в атакованные боевиками церковь и синагогу в Дербенте Политика, 11:31
Человеческая поддержка и новые ИТ-решения: как экономить на командировках РБК и Millennium, 11:31
Боррель пригрозил Грузии «закрытием двери» в ЕС Политика, 11:26
Мультфильм «Головоломка 2» стал самым кассовым фильмом 2024 года Life, 11:26
Перевозчик отменил сбор за возврат билетов в Крым с 24 по 26 июня Общество, 11:21