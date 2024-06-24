Главы Азербайджана и Таджикистана осудили атаки террористов в Дагестане
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования своему российскому коллеге Владимиру Путину, а также близким погибших в теракте в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
«Мы решительно осуждаем эти кровавые преступления и поддерживаем борьбу с терроризмом», — написал Алиев.
Соболезнования также выразил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Душанбе уже 30 лет борется с терроризмом и осуждает акт насилия в Дагестане, говорится в телеграмме главы республики.
23 июня Махачкала и Дербент подверглись нападению боевиков, были атакованы синагоги, православные церкви и посты полиции. В результате столкновений силовиков с боевиками погибли более 15 полицейских и несколько мирных жителей. Шестеро боевиков ликвидированы. Соболезнования России выразили власти нескольких стран, в том числе Казахстана, Узбекистана, Израиля.
Террористы в Дагестане убили пожилого священника РПЦ
Туристам рекомендовали воздержаться от поездок в Дагестан
Муфтий Дагестана назвал действия боевиков актом безумия
Опубликованы видеокадры из Дагестана
Боевики обстреляли полицейскую машину недалеко от Дербента
Что известно о месте, которое атаковали ВСУ в Севастополе. Видео
Минобороны сообщило, что Севастополь атаковали с помощью ракет ATACMS
Двух напавших террористов в Дагестане задержали на пляже. Видео
В Дагестане задержали главу района — отца двух предполагаемых боевиков
Кадры перестрелки силовиков с боевиками в Махачкале
Силовики назвали боевиков в Дагестане сторонниками исламистов