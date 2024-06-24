Президент Узбекистана осудил нападение боевиков в Дагестане
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев решительно осудил теракт к Дагестане, об этом сообщает пресс-служба главы государства в телеграм-канале.
«Лидер Узбекистана <...> выразил готовность к продолжению активного взаимодействия соответствующих структур в борьбе с этими вызовами», — говорится в сообщении.
Мирзиёев также выразил российскому президенту Владимиру Путину соболезнования в связи с нападениями боевиков в Дербенте и Махачкале.
23 июня неизвестные обстреляли синагогу и церковь в Дербенте, позднее в Махачкале боевики напали на пост ДПС. Еще одна перестрелка произошла спустя несколько часов в селе Сергокала, которое находится неподалеку от Дербента. В результате нападений террористов погибли более 15 сотрудников полиции и несколько гражданских.
Следственный комитет завел дело о теракте — ст. 205 Уголовного кодекса. В ходе активной фазы оперативно-боевых мероприятий были ликвидированы шесть боевиков. В Дагестане 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.
По данным ТАСС и «Интерфакса», в нападениях участвовали двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова — Осман и Адиль. Чиновника задержали, его допросила ФСБ.
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