Президент Узбекистана осудил нападение боевиков в Дагестане

Нападение на церкви и синагоги в Дагестане

Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев решительно осудил теракт к Дагестане, об этом сообщает пресс-служба главы государства в телеграм-канале.

«Лидер Узбекистана <...> выразил готовность к продолжению активного взаимодействия соответствующих структур в борьбе с этими вызовами», — говорится в сообщении.

Мирзиёев также выразил российскому президенту Владимиру Путину соболезнования в связи с нападениями боевиков в Дербенте и Махачкале.

23 июня неизвестные обстреляли синагогу и церковь в Дербенте, позднее в Махачкале боевики напали на пост ДПС. Еще одна перестрелка произошла спустя несколько часов в селе Сергокала, которое находится неподалеку от Дербента. В результате нападений террористов погибли более 15 сотрудников полиции и несколько гражданских.

Следственный комитет завел дело о теракте — ст. 205 Уголовного кодекса. В ходе активной фазы оперативно-боевых мероприятий были ликвидированы шесть боевиков. В Дагестане 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

По данным ТАСС и «Интерфакса», в нападениях участвовали двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова — Осман и Адиль. Чиновника задержали, его допросила ФСБ.