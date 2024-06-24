Посольство Израиля осудило теракты в Дагестане
Посольство Израиля в России осудило теракты в Дагестане и призвало объединиться против терроризма и экстремизма. Об этом представительство сообщило в своем телеграм-канале.
Там заявили, что «самым решительным образом осуждают чудовищные теракты в Дагестане, направленные на синагоги и православные церкви в Дербенте и Махачкале». Израильские дипломаты выразили соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления раненым.
«Сейчас, как никогда, международному сообществу крайне важно объединиться против исламского терроризма и экстремизма, который представляет глобальную угрозу для мирного населения», — добавили в посольстве.
Посольство заявило, что виновные должны понести наказание по всей строгости закона.
Вечером 23 июня Махачкала и Дербент подверглись нападению боевиков, были атакованы синагоги, православные церкви и посты полиции. В результате столкновений силовиков с боевиками погибли более 15 полицейских и несколько мирных жителей. Шестеро боевиков ликвидированы.
Террористы в Дагестане убили пожилого священника РПЦ
Туристам рекомендовали воздержаться от поездок в Дагестан
Муфтий Дагестана назвал действия боевиков актом безумия
Опубликованы видеокадры из Дагестана
Боевики обстреляли полицейскую машину недалеко от Дербента
Что известно о месте, которое атаковали ВСУ в Севастополе. Видео
Минобороны сообщило, что Севастополь атаковали с помощью ракет ATACMS
Двух напавших террористов в Дагестане задержали на пляже. Видео
В Дагестане задержали главу района — отца двух предполагаемых боевиков
Кадры перестрелки силовиков с боевиками в Махачкале
Силовики назвали боевиков в Дагестане сторонниками исламистов