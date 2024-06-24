Посольство Израиля осудило теракты в Дагестане

Нападение на церкви и синагоги в Дагестане

Фото: Национальный антитеррористический комитет

Посольство Израиля в России осудило теракты в Дагестане и призвало объединиться против терроризма и экстремизма. Об этом представительство сообщило в своем телеграм-канале.

Там заявили, что «самым решительным образом осуждают чудовищные теракты в Дагестане, направленные на синагоги и православные церкви в Дербенте и Махачкале». Израильские дипломаты выразили соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления раненым.

«Сейчас, как никогда, международному сообществу крайне важно объединиться против исламского терроризма и экстремизма, который представляет глобальную угрозу для мирного населения», — добавили в посольстве.

Посольство заявило, что виновные должны понести наказание по всей строгости закона.

Вечером 23 июня Махачкала и Дербент подверглись нападению боевиков, были атакованы синагоги, православные церкви и посты полиции. В результате столкновений силовиков с боевиками погибли более 15 полицейских и несколько мирных жителей. Шестеро боевиков ликвидированы.