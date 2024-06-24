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Нападение на церкви и синагоги в Дагестане ,  
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Токаев выразил соболезнования после нападений боевиков в Дагестане

Сюжет
Нападение на церкви и синагоги в Дагестане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил российскому коллеге Владимиру Путину соболезнования в связи с терактами в Дагестане и предложил содействие в проведении оперативно-розыскной деятельности. Слова Токаева приводит пресс-служба главы государства.

Президент Казахстана подчеркнул, что Астана решительно осуждает нападение и выступает за развитие сотрудничества для борьбы с терроризмом в рамках ООН, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и других объединений.

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Вечером 23 июня неизвестные обстреляли синагоги и церковь в Дербенте и Махачкале, еще одна перестрелка произошла позднее в селе Сергокала, которое находится неподалеку от Дербента. По данным властей, погибли более 15 полицейских и несколько гражданских. Силовики ликвидировали шесть боевиков. В Дагестане 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

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Теги
Касым-Жомарт Токаев Дагестан теракт нападения
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В Дагестане после нападений боевиков объявили трехдневный траур
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Политика
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