В Дагестане погибли 15 полицейских при отражении атаки боевиков

Более 15 полицейских стали жертвами нападения террористов в Дагестане, сообщил глава республики Сергей Меликов.

«Более 15 сотрудников полиции стали жертвами сегодняшнего теракта, с оружием в руках защищая мир и покой Дагестана», — сказал он в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

Ранее муфтият республики заявил о семи погибших правоохранителях. Позднее МВД сообщило о гибели еще одного силовика — начальника отделения полиции города Дагестанские Огни подполковника Мавлудина Хидирнабиева. Он прибыл на подмогу коллегам и получил тяжелое ранение.

Материал дополняется.