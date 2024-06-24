В Дагестане погибли 15 полицейских при отражении атаки боевиков
Более 15 полицейских стали жертвами нападения террористов в Дагестане, сообщил глава республики Сергей Меликов.
«Более 15 сотрудников полиции стали жертвами сегодняшнего теракта, с оружием в руках защищая мир и покой Дагестана», — сказал он в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.
Ранее муфтият республики заявил о семи погибших правоохранителях. Позднее МВД сообщило о гибели еще одного силовика — начальника отделения полиции города Дагестанские Огни подполковника Мавлудина Хидирнабиева. Он прибыл на подмогу коллегам и получил тяжелое ранение.
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