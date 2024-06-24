Хабиб Нурмагомедов выразил соболезнование в связи с терактом в Дагестане
Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов выразил соболезнования пострадавшим в теракте в Дагестане.
«Соболезную всем родным и близким пострадавших. Пусть Аллах убережет нас всех от таких ситуаций и дарует мирное небо над головой», — написал он в Instagram (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской в России и запрещена).
«Берегите себя и своих близких, и пусть каждый посмотрит вокруг себя и вокруг своих детей, с кем они общаются и кто их окружение, — добавил он. — Воспитание душ важнее, чем воспитание тел».
Накануне вечером неизвестные напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. Одну из церквей боевики подожгли.
В результате столкновений силовиков с боевиками погибли более 15 полицейских и несколько мирных жителей. Шестерых боевиков ликвидировали.
Террористы в Дагестане убили пожилого священника РПЦ
Туристам рекомендовали воздержаться от поездок в Дагестан
Муфтий Дагестана назвал действия боевиков актом безумия
Опубликованы видеокадры из Дагестана
Боевики обстреляли полицейскую машину недалеко от Дербента
Что известно о месте, которое атаковали ВСУ в Севастополе. Видео
Минобороны сообщило, что Севастополь атаковали с помощью ракет ATACMS
Двух напавших террористов в Дагестане задержали на пляже. Видео
В Дагестане задержали главу района — отца двух предполагаемых боевиков
Кадры перестрелки силовиков с боевиками в Махачкале
Силовики назвали боевиков в Дагестане сторонниками исламистов