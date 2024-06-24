Хабиб Нурмагомедов выразил соболезнование в связи с терактом в Дагестане

Нападение на церкви и синагоги в Дагестане

В результате теракта погибли более 15 полицейских и несколько мирных жителей

Хабиб Нурмагомедов (Фото: Валерий Шарифуллин/ТАСС)

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов выразил соболезнования пострадавшим в теракте в Дагестане.

«Соболезную всем родным и близким пострадавших. Пусть Аллах убережет нас всех от таких ситуаций и дарует мирное небо над головой», — написал он в Instagram (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской в России и запрещена).

«Берегите себя и своих близких, и пусть каждый посмотрит вокруг себя и вокруг своих детей, с кем они общаются и кто их окружение, — добавил он. — Воспитание душ важнее, чем воспитание тел».

Накануне вечером неизвестные напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. Одну из церквей боевики подожгли.

В результате столкновений силовиков с боевиками погибли более 15 полицейских и несколько мирных жителей. Шестерых боевиков ликвидировали.