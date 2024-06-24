Путин поблагодарил Ким Чен Ына за гостеприимство

Владимир Путин и Кич Чен Ын (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Перед Россией и КНДР открываются новые горизонты для сотрудничества, заявил российский президент Владимир Путин в телеграмме северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну по итогам визита в Пхеньян. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Этот государственный визит имел особое значение: он обеспечил вывод отношений между Москвой и Пхеньяном на беспрецедентно высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства», — говорится в телеграмме.

Путин также отметил, что будет рад продолжению конструктивного диалога и тесной совместной работы с северокорейскими властями.

Российский президент 18–19 июня приезжал с государственным визитом в Пхеньян. Это был его первый официальный визит в КНДР с 2000 года. В ходе визита Путин вместе с северокорейским лидером Ким Чен Ыном подписали Договор о стратегическом партнерстве. Он заменил ряд соглашений, в том числе договоры о дружбе. По словам Путина, договор предусматривает «оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого документа».

Реакцией Южной Кореи на этот договор стало решение о пересмотре позиции по поставкам оружия на Украину. Сеул считает, что Москва намерена передать Пхеньяну военные технологии. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны — участницы альянса сплотиться на фоне сотрудничества России и КНДР. В Кремле сочли предсказуемой, но непонятной реакцию других стран на договор с Пхеньяном.