МИД Израиля прокомментировал атаки на синагоги в Дагестане

Нападение на церкви и синагоги в Дагестане

В синагогах в Дербенте и Махачкале во время нападения, насколько известно, не было верующих, о жертвах среди еврейской общины информации нет, сообщил израильский МИД.

Посольство Израиля в Москве контактирует с лидерами еврейской общины Дагестана, добавило ведомство.

Вечером 23 июня в Дербенте и Махачкале подверглись нападению храмы и синагоги. В Дербенте настоятелю храма Покрова Пресвятой Богородицы отцу Николаю Котельникову террористы перерезали горло. В обоих городах несколько часов длились бои, общее количество погибших достигло девяти человек, из которых семеро — силовики.

Силовики задержали главу Сергокалинского района Магомеда Омарова, его допрашивают сотрудники ФСБ, рассказал источник РБК. Среди нападавших были его сыновья.