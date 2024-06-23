МИД Израиля прокомментировал атаки на синагоги в Дагестане
В синагогах в Дербенте и Махачкале во время нападения, насколько известно, не было верующих, о жертвах среди еврейской общины информации нет, сообщил израильский МИД.
Посольство Израиля в Москве контактирует с лидерами еврейской общины Дагестана, добавило ведомство.
Вечером 23 июня в Дербенте и Махачкале подверглись нападению храмы и синагоги. В Дербенте настоятелю храма Покрова Пресвятой Богородицы отцу Николаю Котельникову террористы перерезали горло. В обоих городах несколько часов длились бои, общее количество погибших достигло девяти человек, из которых семеро — силовики.
Силовики задержали главу Сергокалинского района Магомеда Омарова, его допрашивают сотрудники ФСБ, рассказал источник РБК. Среди нападавших были его сыновья.
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