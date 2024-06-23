Перестрелка в Дагестане от лица сотрудника полиции. Видео

Video

Управление МВД по Дагестану опубликовало видео перестрелки с террористами от первого лица. На видео полицейский отстреливается от боевиков, укрываясь за полицейской машиной, после чего жалуется на ранение в руку и перебегает в близлежащий магазин.

О нападении боевиков в Махачкале и Дербенте региональное УМВД сообщило в районе 19:00 мск. В Дербенте, по данным ведомства, неизвестные обстреляли церковь и синагогу, в итоге оба здания сгорели. В Махачкале боевики атаковали пост ДПС, бои в городе продолжаются.

В результате нападения погибли девять человек, семь из которых — силовики. Еще 25 человек пострадали. Среди террористов как минимум четверо убитых, уточняли в УМВД.

Собеседник в правоохранительных органах Дагестана рассказал РБК о том, что, по одной из версий, нападавшие могут иметь отношение к международным террористическим организациям. В Дагестан в ближайшее время вылетят сотрудники Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ.