Муфтият: девять человек погибли в Дагестане при атаке террористов

Число убитых в ходе нападения боевиков в Дагестане увеличилось до девяти

Нападение на церкви и синагоги в Дагестане

Ранее власти Дагестана сообщили о шести погибших силовиках. Среди жертв нападения — священник церкви в Дербенте

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В Дагестане в ходе нападения боевиков на Махачкалу и Дербент погибли девять человек, семь из которых — силовики, сообщили в муфтияте республики.

«Жертвами чудовищных по своей жестокости террористических атак стали сотрудники правоохранительных органов, священнослужители, рядовые граждане. Число погибших достигло девяти человек, из них семь — правоохранители», — рассказали в муфтияте. Еще 25 человек пострадали.

Ранее в МВД Дагестана сообщили, что при атаке боевиков на Махачкалу и Дербент погибли шесть силовиков.

Как сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК), вечером 23 июня в Дербенте и Махачкале нападениям подверглись два православных храма, синагога и пост ДПС. В Дербенте настоятелю храма Покрова Пресвятой Богородицы отцу Николаю Котельникову террористы перерезали горло.

И в Махачкале, и в Дербенте продолжаются бои между силовиками и боевиками, введен режим контртеррористической операции. По данным МВД Дагестана на 21:40 мск, в ходе операции ликвидировали четыре боевика, однако точное количество нападавших неизвестно.

По мнению главы Дагестана Сергея Меликова, цель нападения боевиков — посеять панику и страх среди дагестанцев. Он призвал жителей сохранять спокойствие и пообещал дать подробную информацию о произошедшем позже.

По поручению Меликова все органы исполнительной власти Дагестана мобилизованы, первоочередные задачи стоят перед минздравом республики и МЧС. «В медицинские учреждения республики поступают пострадавшие, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщил председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.