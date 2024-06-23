В церкви в Махачкале забаррикадировались прихожане

Нападение на церкви и синагоги в Дагестане

Возле махачкалинской церкви идет бой и перестрелка, внутри находятся 19 человек. В Дербенте православный храм был сожжен, его настоятель — убит

В Махачкале в церкви закрылись 19 человек, они вне опасности и не являются заложниками, сообщили в МВД Дагестана.

«19 человек закрылись внутри помещения, с целью собственной безопасности. Они уже вне опасности, данная территория защищена. Заложников не было и нет. Работают силовики», — сказано в сообщении.

«РИА Новости» со ссылкой на МВД пишет, что возле храма идет перестрелка, «Снаружи церкви идут бои. Внутри в одном из помещений забаррикадировались служители и прихожане. Силовики работают», — рассказали «Интерфаксу» в церкви.

В Дербенте, как рассказал источник агентства в правоохранительных органах, террористы заблокированы в одном из зданий около ресторана «Хаял» — он расположен примерно в 500 м от Покровской церкви, которая ранее подверглась нападению. Центральная часть Дербента обесточена, в городе идут бои между силовиками и террористами, сообщил корреспондент ТАСС.

В этой церкви был убит настоятель, 66-летний протоиерей Николай Котельников. Член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил, что ему перерезали горло.

В РПЦ рассказали об убитом в Дербенте священнике Общество

В ходе нападений, как сообщили в муфтияте республики, погибли девять человек, среди них семь сотрудников правоохранительных органов, а также «священнослужители, рядовые граждане». 25 человек пострадали.

В МВД уточнили, что в Махачкале ликвидированы четыре боевика. Ранее сообщалось также о двух задержанных.