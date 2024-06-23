 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Военная операция на Украине ,  
0 

В Минздраве сообщили о 27 детях, пострадавших при атаке на Севастополь

Минздрав: при атаке на Севастополь 27 детей получили ранения
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В результате ракетной атаки ВСУ на Севастополь пострадали 27 детей, сообщил РБК помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова уточнила, что пятеро из них, по предварительной информации, находятся в тяжелом состоянии.

В общей сложности ранения получили 124 человека. В Минздраве рассказали, что на месте атаки работают более 20 бригад скорой помощи, для оказания помощи пострадавшим привлечены врачи из других регионов.

По последним данным, погибли пять человек — двое взрослых и три ребенка, в том числе девятилетняя дочь заместителя главы Магадана Олега Аверьянова София. В мэрии города уточнили, что она вместе с родителями отдыхала на пляже.

Число пострадавших при ударе ATACMS по Севастополю достигло 124
Политика

Севастополь попал под удар 23 июня около полудня. Как сообщило Минобороны, ВСУ атаковали город при помощи пяти американских дальнобойных ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них были сбиты, одна взорвалась в воздухе. Удар пришелся по северной части города в районе пляжей в микрорайоне Учкуевка и поселке Любимовка.

24 июня в Севастополе объявили днем траура. Все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия, запланированные в городе на этот день, будут отменены.

Российское Минобороны заявило, что ответственность за удар по Севастополю несут прежде всего США, так как их специалисты вводят полетные задания в ракеты ATACMS.

Следственный комитет России возбудил по факту атаки уголовное дело о теракте (ст. 205 УК). В российском МИДе заявили, что будут добиваться реакции на удар по Севастополю со стороны международных организаций.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Севастополь ВСУ пострадавшие Дети Минздрав Мария Львова-Белова

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
В Севастополе объявят день траура после удара ракет ATACMS
Политика
Минобороны возложило ответственность за атаку на Севастополь на США
Политика
Что такое ракеты ATACMS, которыми ВСУ ударили по Севастополю
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 июня
EUR ЦБ: 94,26 (+2,81) Инвестиции, 21 июн, 17:30 Курс доллара на 22 июня
USD ЦБ: 87,96 (+2,54) Инвестиции, 21 июн, 17:30
Ферстаппен выиграл седьмую гонку в сезоне, победив на Гран-при Испании Спорт, 17:44
В Севастополь вылетел спецборт из Москвы для вывоза пострадавших детей Политика, 17:40
В Крыму после атаки на Севастополь объявили 24 июня днем траура Политика, 17:33
Что происходит в Севастополе после удара ракет ATACMS Политика, 17:26
Дисквалификация за оскорбительные кричалки. Что происходит на Евро Спорт, 17:22
УЕФА отстранил игрока «Рубина» за ругательства в адрес сербов на Евро Спорт, 17:12
Развожаев сообщил о пяти погибших после удара ATACMS по Севастополю Политика, 17:10
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Минздраве сообщили о 27 детях, пострадавших при атаке на Севастополь Политика, 17:08
Путин выразил соболезнования жертвам атаки на Севастополь Политика, 17:01
Истории таксистов, спасших жизнь пассажирам РБК и Яндекс Go, 16:51
В Севастополе объявят день траура после удара ракет ATACMS Политика, 16:46
Бывшая первая ракетка мира снялся с Уимблдона Спорт, 16:43
При атаке на Севастополь погибла девятилетняя дочь заммэра Магадана Политика, 16:33
Минобороны возложило ответственность за атаку на Севастополь на США Политика, 16:28