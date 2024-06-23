В Минздраве сообщили о 27 детях, пострадавших при атаке на Севастополь

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В результате ракетной атаки ВСУ на Севастополь пострадали 27 детей, сообщил РБК помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова уточнила, что пятеро из них, по предварительной информации, находятся в тяжелом состоянии.

В общей сложности ранения получили 124 человека. В Минздраве рассказали, что на месте атаки работают более 20 бригад скорой помощи, для оказания помощи пострадавшим привлечены врачи из других регионов.

По последним данным, погибли пять человек — двое взрослых и три ребенка, в том числе девятилетняя дочь заместителя главы Магадана Олега Аверьянова София. В мэрии города уточнили, что она вместе с родителями отдыхала на пляже.

Севастополь попал под удар 23 июня около полудня. Как сообщило Минобороны, ВСУ атаковали город при помощи пяти американских дальнобойных ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них были сбиты, одна взорвалась в воздухе. Удар пришелся по северной части города в районе пляжей в микрорайоне Учкуевка и поселке Любимовка.

24 июня в Севастополе объявили днем траура. Все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия, запланированные в городе на этот день, будут отменены.

Российское Минобороны заявило, что ответственность за удар по Севастополю несут прежде всего США, так как их специалисты вводят полетные задания в ракеты ATACMS.

Следственный комитет России возбудил по факту атаки уголовное дело о теракте (ст. 205 УК). В российском МИДе заявили, что будут добиваться реакции на удар по Севастополю со стороны международных организаций.