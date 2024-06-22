Путин запретил взыскание старых долгов с компаний из новых регионов

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий мораторий на взыскание средств с госкомпаний из новых регионов по обязательствам, которые возникли у них до присоединения территорий к России. Документ опубликован на портале правовых актов.

Мораторий распространяется на Донецкую и Луганскую народные республики, а также на Запорожскую и Херсонскую области. Закон устанавливает запрет на принудительную реализацию положений исполнительных документов о взыскании с государственных и муниципальных предприятий долгов, возникших до 30 сентября 2022 года, когда эти регионы вошли в состав России.

Запрет будет действовать до 1 января 2026 года. Он распространяется на решения судов и других государственных органов Украины, а также обеих народных республик.

Принудительному исполнению, в соответствии с документом, не подлежат обязательства по кредитам перед банками и другими юридическими лицами, зарегистрированными на территории Украины. Обременения прав на недвижимость, в том числе ипотека, могут быть прекращены в соответствии с нормативными актами новых регионов.

Мораторий не затрагивает обязательства по возмещению ущерба здоровью, компенсации морального вреда, оплате труда сотрудников, выплате выходных пособий и вознаграждений за использование результатов интеллектуальной деятельности.

Исполнительные производства, возбужденные по соответствующим документам, будут окончены в связи c невозможностью взыскания по ним. Срок предъявления исполнительного документа будет прерван со дня принятия по нему решения об окончании и возобновлен с 1 января 2026 года, когда закончится мораторий.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Херсонская и Запорожская области, а также Донецкая и Луганская народные республики вошли в состав России по итогам референдумов, которые прошли на территории этих регионов в сентябре 2022 года. Киев результаты голосования не признал, страны Запада ввели против России санкции. Москва считает ограничения незаконными и настаивает на признании территориальных реалий.