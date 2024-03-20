Правительство отменило мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний

ФАС сообщила о «большом количестве жалоб» бизнеса и потребителей на доминирующие компании, проверки которых невозможны из-за запрета. Ранее служба сообщала о «серьезных замечаниях» к «Яндекс Такси»

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Правительство России отменило мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Соответствующее постановление премьер-министр Михаил Мишустин подписал 20 марта. Оно вступит в силу 28 марта.

Весной 2022 года правительство объявило мораторий на проведение плановых государственных и муниципальных проверок в отношении IТ-компаний из специального реестра аккредитованных организаций Минцифры, напомнила служба. Он действует до 31 декабря 2024 года.

ФАС сообщила о «большом количестве жалоб участников рынка информационных технологий», в том числе малого и среднего бизнеса и потребителей, «на нарушения со стороны доминирующих компаний», проверки которых невозможны из-за действующего запрета.

«Исключение антимонопольного контроля из моратория на проверки IT-компаний позволит эффективно бороться с злоупотреблениями со стороны доминирующих цифровых сервисов и платформ, защитить права и интересы малого и среднего бизнеса, не допустить картелизации в сфере информационных технологий и поспособствует развитию отрасли в условиях добросовестной конкуренции», — пояснили в антимонопольной службе.

В Минцифры заявили, что снятие моратория коснется «лишь нескольких» компаний. В министерстве пояснили, что изменения касаются ст. 10.1 закона «О конкуренции», которая предусматривает запрет на злоупотребление доминирующим положением хозяйствующих субъектов, владеющих цифровой платформой.

К числу таких платформ относится «крайне маленький состав участников IT-рынка», заявили в Минцифры и привели критерии таких организаций:

компания должна обладать цифровой платформой;

доля сделок между покупателем и продавцом должна быть более 35% от всех транзакций на данном рынке;

выручка должна быть свыше 2 млрд руб.

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В феврале заместитель руководителя ФАС Петр Иванов в интервью «Известиям» заявил, что у антимонопольных властей есть «серьезные замечания к «Яндекс Такси». По его словам, за прошлый год в службу поступило более 300 жалоб на «Яндекс Такси» как от пассажиров, так и от водителей. Они связаны как со стоимостью поездок, так и с блокировками водителей и пассажиров в сервисе «Яндекс GO». «Однако до конца 2024 года действует мораторий на проверки аккредитованных IT-компаний, что не позволяет службе в настоящее время применить меры реагирования», — указал Иванов.

По данным «Яндекс Такси» на конец 2023 года, средняя стоимость минуты поездки с декабря 2022 года в регионах с городами-миллионниками выросла на 17–27%. По словам представителя сервиса, на рост цен повлиял в том числе дефицит водителей и рост спроса.

В марте руководитель ФАС Максим Шаскольский сообщил, что власти в ближайшее время смогут начать проверки «Яндекс Такси» из-за нарушений антимонопольного законодательства и доминирующего положения на рынке (по оценке ФАС, компания занимает 80% рынка).

В пресс-службе «Яндекс Такси» РБК тогда сказали, что постоянно внедряют новые меры и технологии для сдерживания роста цен на поездки и одновременно поддержания уровня доходов водителей. Компания также продолжает работу над тем, чтобы «более прозрачно объяснять условия блокировок за нарушения правил сервиса для водителей и пассажиров». «Обо всех нововведениях и планах мы регулярно информируем ФАС и совместно обсуждаем возможные решения», — отметили в «Яндекс Такси».