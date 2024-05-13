 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Володин призвал исключить «наливайки» из моратория на проверки бизнеса

Володин призвал исключить наливайки из моратория на проверки бизнеса
Фото: Александр Мамаев / URA.RU / ТАСС
Фото: Александр Мамаев / URA.RU / ТАСС

Мораторий на проведение проверок бизнеса не следует распространять на магазины вейпов и «наливайки» в жилых зонах. С таким предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент РБК.

«У нас, если говорить о Госдуме, было несколько тем, связанных с необходимостью проведения проверок торговых сетей, которые продают курительные смеси — вейпы. Мы натолкнулись как раз на ситуацию, когда они стали прикрываться запретом проводить проверки бизнеса», — рассказал Володин. Он подчеркнул, что тема продажи вейпов касается жизни детей и здоровья граждан, поэтому в этом случае «надо все-таки корректировку делать».

Кроме того, в Госдуме обсуждали «наливайки» в жилых зонах, рассказал Володин. По его словам, некоторые депутаты заявили о необходимости проверки таких заведений. «Все-таки надо нам отделить, где речь идет о здоровье людей, там, где подакцизный товар, там, где вот эти смеси и вейпы, и где мы говорим о бизнесе, который производит и формирует национальный продукт», — добавил он.

Глава МВД обратился к Володину из-за рейдов депутатов по «наливайкам»
Политика
Фото:Евгений Епанчинцев / РИА Новости

«Наливайка» — разговорное название рюмочных, пивных и розничных магазинов, расположенных в жилых домах. Как правило, там нет зала обслуживания либо он очень маленький.

В 2020 году в России вступил в силу закон, запрещающий реализацию алкоголя в небольших заведениях, расположенных в жилых многоквартирных домах. Так, спиртные напитки запретили продавать в заведениях, где площадь обслуживания посетителей не превышает 20 кв. м.

В ноябре 2023 года депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации внесли законопроект о праве региональных властей запрещать «наливайки». Министерство финансов выступило против документа, заявив, что он создаст новый административный барьер для бизнесменов. Тем не менее в феврале 2024 года президент Владимир Путин подписал закон.

В марте 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, вводящее мораторий на плановые проверки бизнеса до конца года. Их сохранили только в отношении «небольшого закрытого перечня объектов контроля», в рамках санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля и надзора в области промышленной безопасности. В марте 2023 года плановые проверки бизнеса отменили до 2030 года. Согласно постановлению правительства, их будут проводить только на объектах высокого и чрезвычайно высокого риска.

Теги
Персоны
Вячеслав Володин Госдума проверки бизнеса вейпы
Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
Материалы по теме
В России на восемь лет отменили плановые проверки бизнеса
Политика
Володин предложил отправить чиновников в рейд по «наливайкам»
Общество
Володин предложил увеличить штрафы за продажу вейпов детям
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 98,95 (+0,64) Инвестиции, 08 мая, 16:17 Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 91,82 (+0,7) Инвестиции, 08 мая, 16:17
Надаль заявил о нежелании выступать на «Ролан Гаррос» без шанса на победу Спорт, 13:26
Володин призвал обучать мигрантов русскому языку на родине Политика, 13:24
Лавров ответил на угрозы победить Россию на поле боя Политика, 13:20
Как скрипты и отработка возражений с помощью ИИ помогли удвоить выручку Pro, 13:13
Минобороны России заявило об улучшении положения в Харьковской области Политика, 13:12
«Точка» выплатила ₽8 млрд клиентам со счетами в КИВИ Банке Экономика, 13:09
На Украине сменили главу войск «Харьков» на фоне продвижения армии России Политика, 13:01
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
В Крыму приговорили пятерых за шпионаж в пользу СБУ Политика, 12:54
Матвиенко поблагодарила Лаврова за «мощный десант» из МИДа в Совфеде Политика, 12:53
В России начались продажи новых Skoda и BMW. Цены и подробности Авто, 12:47
Раненного при атаке на Белгород младенца доставили в больницу в Москве Общество, 12:45
Чемпион Олимпиады-1998 заявил о несогласии с отстранением сборной России Спорт, 12:43
Как масштабировать бизнес, создав франшизу РБК Франшизы, 12:42
СПБ Биржа приостановила торги из-за технического сбоя Инвестиции, 12:37