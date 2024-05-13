Володин призвал исключить «наливайки» из моратория на проверки бизнеса

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Мораторий на проведение проверок бизнеса не следует распространять на магазины вейпов и «наливайки» в жилых зонах. С таким предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент РБК.

«У нас, если говорить о Госдуме, было несколько тем, связанных с необходимостью проведения проверок торговых сетей, которые продают курительные смеси — вейпы. Мы натолкнулись как раз на ситуацию, когда они стали прикрываться запретом проводить проверки бизнеса», — рассказал Володин. Он подчеркнул, что тема продажи вейпов касается жизни детей и здоровья граждан, поэтому в этом случае «надо все-таки корректировку делать».

Кроме того, в Госдуме обсуждали «наливайки» в жилых зонах, рассказал Володин. По его словам, некоторые депутаты заявили о необходимости проверки таких заведений. «Все-таки надо нам отделить, где речь идет о здоровье людей, там, где подакцизный товар, там, где вот эти смеси и вейпы, и где мы говорим о бизнесе, который производит и формирует национальный продукт», — добавил он.

«Наливайка» — разговорное название рюмочных, пивных и розничных магазинов, расположенных в жилых домах. Как правило, там нет зала обслуживания либо он очень маленький.

В 2020 году в России вступил в силу закон, запрещающий реализацию алкоголя в небольших заведениях, расположенных в жилых многоквартирных домах. Так, спиртные напитки запретили продавать в заведениях, где площадь обслуживания посетителей не превышает 20 кв. м.

В ноябре 2023 года депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации внесли законопроект о праве региональных властей запрещать «наливайки». Министерство финансов выступило против документа, заявив, что он создаст новый административный барьер для бизнесменов. Тем не менее в феврале 2024 года президент Владимир Путин подписал закон.

В марте 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, вводящее мораторий на плановые проверки бизнеса до конца года. Их сохранили только в отношении «небольшого закрытого перечня объектов контроля», в рамках санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля и надзора в области промышленной безопасности. В марте 2023 года плановые проверки бизнеса отменили до 2030 года. Согласно постановлению правительства, их будут проводить только на объектах высокого и чрезвычайно высокого риска.