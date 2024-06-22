ПВО сбила несколько целей на подлете к Белгороду

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В Белгороде и Белгородском районе сработали средства ПВО, на подлете к городу было сбито несколько воздушных целей, сообщил в телеграм-канале областной губернатор Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Комсомольский повреждены фасад коммерческого объекта и кровля частного дома», — написал он, добавив, что пострадавших и серьезных разрушений, по предварительным данным, нет.

Это не первая попытка атаковать Белгород с начала суток. Ночью в городе и окрестностях ненадолго объявили ракетную опасность, утром режим несколько раз вводили повторно. Позже в Белгороде раздались взрывы, Минобороны отчиталось об уничтожении двух беспилотников над территорией Белгородской области.

После полудня Гладков сообщил, что средства ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к городу. В результате атаки, по словам губернатора, загорелась трава в районе поселка Дубовое в Белгородском районе, пожар оперативно ликвидировали. Там же повреждения получили 17 автомобилей и крыши двух частных домов, еще три машины были повреждены в селе Таврово.