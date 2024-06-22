В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность на шесть минут
В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — написал губернатор в 23:54 мск 21 июня.
Спустя шесть минут, в 00:00 мск 22 июня, Гладков сообщил от отмене режима опасности.
После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается атакам дронов и обстрелам со стороны ВСУ.
Вечером 21 июня село Муром в Шебекинском городском округе атаковал дрон-камикадзе, в результате мужчина получил ранение грудной клетки и осколочное ранение шеи.
Упал — поднялся.
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