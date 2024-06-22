В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность на шесть минут

В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность на шесть минут

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — написал губернатор в 23:54 мск 21 июня.

Спустя шесть минут, в 00:00 мск 22 июня, Гладков сообщил от отмене режима опасности.

После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается атакам дронов и обстрелам со стороны ВСУ.

Вечером 21 июня село Муром в Шебекинском городском округе атаковал дрон-камикадзе, в результате мужчина получил ранение грудной клетки и осколочное ранение шеи.