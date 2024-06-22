 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Военная операция на Украине ,  
0 

В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность на шесть минут

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность на шесть минут
Сюжет
Военная операция на Украине

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — написал губернатор в 23:54 мск 21 июня.

Спустя шесть минут, в 00:00 мск 22 июня, Гладков сообщил от отмене режима опасности.

При атаке на белгородское село Муром пострадал мужчина
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается атакам дронов и обстрелам со стороны ВСУ.

Вечером 21 июня село Муром в Шебекинском городском округе атаковал дрон-камикадзе, в результате мужчина получил ранение грудной клетки и осколочное ранение шеи.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Вячеслав Гладков Белгород Белгородская область ракетная опасность обстрел
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
При атаке на белгородское село Муром пострадал мужчина
Политика
Минобороны отчиталось о сбитом над Белгородской областью дроне
Политика
В Белгородской области сгорел движущийся автомобиль после атаки дрона
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 июня
EUR ЦБ: 94,26 (+2,81) Инвестиции, 21 июн, 17:30 Курс доллара на 22 июня
USD ЦБ: 87,96 (+2,54) Инвестиции, 21 июн, 17:30
«Лаборатория Касперского» оценила влияние санкций США на компанию Технологии и медиа, 00:17
Игры БРИКС подверглись крупной DDoS-атаке Технологии и медиа, 00:14
В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность на шесть минут Политика, 00:07
Сборная Польши первой вылетела с Евро Спорт, 00:05
Победа Украины, нули у Франции и вылет Польши. Что произошло на Евро Спорт, 21 июн, 23:58
Франция и Нидерланды сыграли первую нулевую ничью на Евро-2024 Спорт, 21 июн, 23:54
Би-би-си сообщила о возможном выступлении Скрипалей в суде Политика, 21 июн, 23:51
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
В Арканзасе два человека погибли в ходе стрельбы в «Диком мяснике» Общество, 21 июн, 23:35
«Рубин» накажет албанского игрока за ругательства в адрес сербов на Евро Спорт, 21 июн, 23:35
В Сирии три дрона США близко подлетели к российскому истребителю Политика, 21 июн, 23:16
Отключение электричества на Балканах стало самым массовым за 30 лет Общество, 21 июн, 23:04
Мишустин одобрил проект соглашения с Индией об отправке военных Политика, 21 июн, 22:37
При атаке на белгородское село Муром пострадал мужчина Политика, 21 июн, 22:37
Мать Пеле умерла на 102-м году жизни Спорт, 21 июн, 22:15