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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность

Губернатор Гладков сообщил о ракетной опасности в Белгороде и Шебекино
Сюжет
Военная операция на Украине

В Белгороде и Белгородском районе ввели режим ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале. Такой же режим объявлен в Шебекино и Шебекинском округе.

«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — порекомендовал губернатор.

Спустя 15 минут ракетную опасность в регионе отменили.

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Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

Накануне, 21 июня, село Муром в Шебекинском городском округе подверглось атаке украинского дрона-камикадзе, рассказал Гладков. В результате атаки пострадал один человек — мужчину с ранением грудной клетки и осколочным ранением шеи бригада доставили в больницу. Кроме того, в частном жилом доме были выбиты окна, а также повреждена линия электропередачи.

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Персоны
Белгород Белгородская область Вячеслав Гладков ракетная опасность Шебекино
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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