В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность

Губернатор Гладков сообщил о ракетной опасности в Белгороде и Шебекино

В Белгороде и Белгородском районе ввели режим ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале. Такой же режим объявлен в Шебекино и Шебекинском округе.

«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — порекомендовал губернатор.

Спустя 15 минут ракетную опасность в регионе отменили.

Накануне, 21 июня, село Муром в Шебекинском городском округе подверглось атаке украинского дрона-камикадзе, рассказал Гладков. В результате атаки пострадал один человек — мужчину с ранением грудной клетки и осколочным ранением шеи бригада доставили в больницу. Кроме того, в частном жилом доме были выбиты окна, а также повреждена линия электропередачи.