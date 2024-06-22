На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей
Система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он в телеграм-канале.
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