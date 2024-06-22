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Военная операция на Украине ,  
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На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей

Гладков сообщил об уничтожении нескольких воздушных целей на подлете к Белгороду
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он в телеграм-канале.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Белгород Вячеслав Гладков беспилотники

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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