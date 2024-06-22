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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде прогремели взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине
Жители Белгорода заметили следы уничтожения воздушных целей в небе, появились снимки «задымления» в южной части города. Воздушная тревога в городе включена второй раз за утро
Белгород
Белгород (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

В Белгороде раздалось несколько взрывов, передает корреспондент ТАСС. В городе объявлен сигнал ракетной опасности.

«Белгород № 1» публикует снимки, как сообщается, сбитых целей в небе над городом. Местные жители сообщили телеграм-каналу о «задымлении» на Харьковской горе — в южном районе Белгорода.

Этим утром в Белгороде уже звучали сирены ракетной опасности, сигнал действовал около 15 минут.

В Минобороны сообщили, что около 11:00 мск силы ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа над территорией Белгородской области.

Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала Россией военной операции. По подсчетам белгородского издания «Фонарь», в регионе за это время от обстрелов погибли 199 человек, в том числе несколько бойцов теробороны. Местные власти сообщали о 120 погибших мирных жителях с февраля 2022-го по апрель 2024 года.

Этой ночью два украинских беспилотника попытались атаковать военный объект в Смоленской области, их сбили. По сообщениям властей, пострадавших и разрушений нет.

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Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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