В Белгороде прогремели взрывы
В Белгороде раздалось несколько взрывов, передает корреспондент ТАСС. В городе объявлен сигнал ракетной опасности.
«Белгород № 1» публикует снимки, как сообщается, сбитых целей в небе над городом. Местные жители сообщили телеграм-каналу о «задымлении» на Харьковской горе — в южном районе Белгорода.
Этим утром в Белгороде уже звучали сирены ракетной опасности, сигнал действовал около 15 минут.
В Минобороны сообщили, что около 11:00 мск силы ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа над территорией Белгородской области.
Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала Россией военной операции. По подсчетам белгородского издания «Фонарь», в регионе за это время от обстрелов погибли 199 человек, в том числе несколько бойцов теробороны. Местные власти сообщали о 120 погибших мирных жителях с февраля 2022-го по апрель 2024 года.
Этой ночью два украинских беспилотника попытались атаковать военный объект в Смоленской области, их сбили. По сообщениям властей, пострадавших и разрушений нет.
Упал — поднялся.
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