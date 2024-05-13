Краснов назвал отказ властей Канады выдать Гунько обелением нацизма

Власти Канады, не желая выдать России обвиняемого в геноциде бывшего военнослужащего дивизии СС Ярослава Гунько, обеляют нацизм, заявил «РИА Новости» генпрокурор Игорь Краснов.

По его словам, еще 5 декабря 2023 года Генпрокуратура направила в Министерство юстиции Канады запрос о выдаче Гунько, которому власти России предъявили обвинение по ст. 357 Уголовного кодекса (геноцид).

«Мы получили отказ от компетентных органов Канады о выдаче Гунько на том основании, что отсутствует договор об экстрадиции между нашими странами», — уточнил Краснов.

Он добавил, что отказ канадских властей является грубейшим нарушением принципа неотвратимости наказания за международные преступления. Решение Канады Краснов назвал «тотальным обелением преступлений нацистов».

99-летний Ярослав Гунько (Хунка) служил в дивизии СС «Галичина», набранной из украинских добровольцев и принимавшей участие во Второй мировой войне на стороне Германии в 1943–1945 годах.

В сентябре 2023 года его пригласили в парламент Канады во время визита в Оттаву президента Украины Владимира Зеленского. Гунько представили как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». Ситуацию осудил ряд стран, спикер палаты общин Канады Энтони Рот подал в отставку из-за случившегося — он взял на себя ответственность за приглашение Гунько на мероприятие.

Президент России Владимир Путин назвал Рота либо идиотом, либо негодяем. В феврале 2024 года Москва передала Канаде запрос о выдаче ветерана СС, однако Оттава отказалась выдавать Гунько.