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Политика ,  
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Краснов назвал отказ властей Канады выдать Гунько обелением нацизма

Краснов: отказ Канады выдать обвиняемого в геноциде Гунько — обеление нацизма

Власти Канады, не желая выдать России обвиняемого в геноциде бывшего военнослужащего дивизии СС Ярослава Гунько, обеляют нацизм, заявил «РИА Новости» генпрокурор Игорь Краснов.

По его словам, еще 5 декабря 2023 года Генпрокуратура направила в Министерство юстиции Канады запрос о выдаче Гунько, которому власти России предъявили обвинение по ст. 357 Уголовного кодекса (геноцид).

«Мы получили отказ от компетентных органов Канады о выдаче Гунько на том основании, что отсутствует договор об экстрадиции между нашими странами», — уточнил Краснов.

Он добавил, что отказ канадских властей является грубейшим нарушением принципа неотвратимости наказания за международные преступления. Решение Канады Краснов назвал «тотальным обелением преступлений нацистов».

Канада отказалась выдать России ветерана дивизии «Галичина» Хунку
Политика
Ярослав Хунка

99-летний Ярослав Гунько (Хунка) служил в дивизии СС «Галичина», набранной из украинских добровольцев и принимавшей участие во Второй мировой войне на стороне Германии в 1943–1945 годах.

В сентябре 2023 года его пригласили в парламент Канады во время визита в Оттаву президента Украины Владимира Зеленского. Гунько представили как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». Ситуацию осудил ряд стран, спикер палаты общин Канады Энтони Рот подал в отставку из-за случившегося — он взял на себя ответственность за приглашение Гунько на мероприятие.

Президент России Владимир Путин назвал Рота либо идиотом, либо негодяем. В феврале 2024 года Москва передала Канаде запрос о выдаче ветерана СС, однако Оттава отказалась выдавать Гунько.

Теги
Канада Россия Игорь Краснов Генпрокуратура
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