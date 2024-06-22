Памфилова назвала санкции Японии против руководства ЦИК бессмысленными

Введение Японией новых санкций против России — бессмысленный, но обязательный ритуал, заявила «РИА Новости» глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

В новый пакет санкций попали 26 компаний и 11 граждан, в том числе секретарь Центризбиркома Наталья Бударина и еще пять членов ЦИК. Сама Памфилова находится под санкциями Японии с 27 января 2023 года.

«Расцениваю это (Введение новых санкций. — РБК) как некий бессмысленный, но уже обязательный ритуал со стороны всех холопов американского диктата. А бессмысленный — поскольку нельзя заморозить то, чего просто не существует: какие счета?» — сказала председатель ЦИК.

Западные страны и их союзники ввели десятки пакетов санкций против России с начала конфликта на Украине. Япония последний раз расширяла антироссийские ограничения в конце мая: тогда под них попали одно физическое и девять юридических лиц из России.

Москва считает вводимые против нее ограничения незаконными. В Кремле неоднократно подчеркивали, что санкции больше вредят тем, кто их вводит.

В российском МИДе новый пакет санкций Токио назвали «очередным шагом к полному разрушению двусторонних отношений». В ведомстве подчеркнули, что в случае продолжения «антироссийского курса» Москва отреагирует «максимально жесткими и чувствительными» ответными мерами.