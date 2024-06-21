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Война санкций ,  
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МИД назвал новые санкции Японии шагом к полному разрушению отношений

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Война санкций
Токио, Япония
Токио, Япония (Фото: Stanislav Kogiku / AFLO / Global Look Press)

Новый пакет санкций Токио против Москвы — очередной шаг к полному разрушению двусторонних отношений, заявила пресс-служба российского МИДа.

«Очередным шагом к полному разрушению отношений стал принятый правительством Японии 21 июня очередной, 24-й, пакет нелегитимных односторонних так называемых санкций против нашей страны», — говорится в публикации.

В пресс-службе подчеркнули, в случае продолжения «антироссийского курса» Москва отреагирует «максимально жесткими и чувствительными» ответными мерами.

МИД также назвал неприемлемыми попытки Японии «опротестовать» развитие стратегических связей России и КНДР и передал инициативы президента Владимира Путина по евразийской безопасности.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

В новый пакет санкций попали 11 граждан и 26 компаний. В их числе секретарь Центризбиркома Наталья Бударина и еще пять членов ЦИК, «Уралтрансмаш», ОАО «Туполев» и другие.

Россия считает вводимые против нее ограничения незаконными. В Кремле неоднократно подчеркивали, что санкции больше вредят тем, кто их вводит.

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Теги
МИД санкции против России Япония

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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