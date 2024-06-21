МИД назвал новые санкции Японии шагом к полному разрушению отношений
Новый пакет санкций Токио против Москвы — очередной шаг к полному разрушению двусторонних отношений, заявила пресс-служба российского МИДа.
«Очередным шагом к полному разрушению отношений стал принятый правительством Японии 21 июня очередной, 24-й, пакет нелегитимных односторонних так называемых санкций против нашей страны», — говорится в публикации.
В пресс-службе подчеркнули, в случае продолжения «антироссийского курса» Москва отреагирует «максимально жесткими и чувствительными» ответными мерами.
МИД также назвал неприемлемыми попытки Японии «опротестовать» развитие стратегических связей России и КНДР и передал инициативы президента Владимира Путина по евразийской безопасности.
В новый пакет санкций попали 11 граждан и 26 компаний. В их числе секретарь Центризбиркома Наталья Бударина и еще пять членов ЦИК, «Уралтрансмаш», ОАО «Туполев» и другие.
Россия считает вводимые против нее ограничения незаконными. В Кремле неоднократно подчеркивали, что санкции больше вредят тем, кто их вводит.
Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак
Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей
Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам
Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта
Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде