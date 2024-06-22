В Харькове произошел взрыв
В Харькове произошел взрыв, сообщили «РБК Украина» и «Суспiльне».
Позднее издания написали, что в городе была слышна еще серия взрывов, которые, вероятно, произошли за его пределами.
В Харьковской области с 21:00 мск 21 июня действует воздушная тревога.
Днем ранее, 20 июня, в Харькове также после объявления воздушной тревоги раздался взрыв.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Российская армия в мае взяла под контроль свыше десяти населенных пунктов Харьковской области. Президент Владимир Путин неоднократно опровергал планы взятия Харькова, а наступление объяснял созданием санитарной зоны в ответ на обстрел российских территорий. 20 июня Путин заявил, что попытки украинской армии выдавить российских военных с территории региона приведут к потерям для Киева.
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