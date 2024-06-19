Мэр Харькова сообщил об ударе по окраине города

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Окраина Харькова подверглась атаке, вероятно, ударили корректируемыми авиабомбами, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Игорь Терехов.

«Прилет на окраине города», — написал Терехов.

О том, что Харькове раздался взрыв, сообщали корреспонденты украинского телеканала «Общественный», а также издание «Страна».

17 июня мэр города сообщил, что Харькове был слышен взрыв.

Несколько взрывов также прогремело в Харькове 9 июня 2024 года.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.