Мэр Харькова сообщил об ударе по окраине города
Окраина Харькова подверглась атаке, вероятно, ударили корректируемыми авиабомбами, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Игорь Терехов.
«Прилет на окраине города», — написал Терехов.
О том, что Харькове раздался взрыв, сообщали корреспонденты украинского телеканала «Общественный», а также издание «Страна».
17 июня мэр города сообщил, что Харькове был слышен взрыв.
Несколько взрывов также прогремело в Харькове 9 июня 2024 года.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак
Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей
Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам
Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта
Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде