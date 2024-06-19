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Военная операция на Украине ,  
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Мэр Харькова сообщил об ударе по окраине города

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

Окраина Харькова подверглась атаке, вероятно, ударили корректируемыми авиабомбами, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Игорь Терехов.

«Прилет на окраине города», — написал Терехов.

О том, что Харькове раздался взрыв, сообщали корреспонденты украинского телеканала «Общественный», а также издание «Страна».

В Харькове на фоне воздушной тревоги прозвучала серия взрывов
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Фото:Joe Raedle / Getty Images

17 июня мэр города сообщил, что Харькове был слышен взрыв.

Несколько взрывов также прогремело в Харькове 9 июня 2024 года.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Украина Харьков военная авиация авиаудар

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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