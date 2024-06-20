Путин рассказал, чем закончатся попытки выдавить Россию из-под Харькова

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Попытки украинской армии выдавить Вооруженные силы России с территории Харьковской области приведут к потерям для Киева, заявил президент России Владимир Путин журналистам в Ханое.

По его словам, действия ВСУ на поле боя «любой ценой» — «будет опять очень дорого стоить украинским вооруженным силам».

Путин напомнил, что у России нет цели подходить к Харькову — это лишь «тактическое направление». «А противник будет пытаться это подать как стратегический успех, если у него что-то получится», — считает глава российского государства.

Путин ранее связал наступление на харьковском направлении с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы российских приграничных регионов, в том числе Белгородской области.

Главком ВСУ Александр Сырский 17 мая сообщил, что линия обороны не прорвана, но впереди «будут тяжелые бои». По его словам, на харьковском направлении зона активных боевых действий увеличилась почти на 70 км. Генерал также отметил, что Россия перешла в наступление после того, как зафиксировала переброску украинских войск.