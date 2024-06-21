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Политика ,  
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США перебросили стратегический бомбардировщик на Гуам

Бомбардировщик B-1B
Бомбардировщик B-1B (Фото: Courtesy USAF / Getty Images)

США перебросили стратегический бомбардировщик B-1B на остров Гуам в Тихом океане. Об этом сообщило Индо-Тихоокеанское командование ВС США.

«Бомбардировщик B-1B прибыл для поддержки обычной миссии, демонстрируя готовность сил Индо-Тихоокеанского командования к реагированию в поддержку союзников, партнеров и друзей в свободном и открытом Индо-Тихоокеанском регионе», — говорится в сообщении командования в X (ранее Twitter).

B-1 — сверхзвуковой бомбардировщик, он впервые принят на вооружение в 1980-х годах. B-1B Lancer («Копьеносец») отличается от предыдущих модификаций большей дальностью полета, большей маневренностью, способностью развивать более высокую скорость и лучшей защищенностью. Cчитается основным американским дальним бомбардировщиком.

18 июня 2024 года Тихоокеанское командование Армии США сообщало в X (ранее Twitter) об испытаниях БПЛА на авиабазе Андерсен на Гуаме. Испытания беспилотников проходили во время учений Valiant Shield 2024 в Тихом океане, которые проводят ВМС США, Канады, Японии и Филиппин.

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Фрегат &laquo;Маршал Шапошников&raquo;

В марте 2024 года США провели на авиабазе Андерсен успешное испытание гиперзвуковой ракеты AGM-183 класса «воздух — земля» в рамках программы по созданию оружия быстрого реагирования воздушного базирования.

В том же месяце старший директор Индо-Тихоокеанской программы по внешней политике и политике безопасности на Тихоокеанском форуме Джон Хеммингс, заявил, что Гуам должен быть включен в зону действия НАТО.

Гуам — военная база Соединенных Штатов в Тихом океане, расположенная примерно в 3 тыс. миль к западу от Гавайев. Там находится база ВВС Андерсен, откуда США могут запускать свои бомбардировщики B-1, B-2 и B-52 через Индо-Тихоокеанский регион.

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Теги
Армия США учения испытания бомбардировщик

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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