 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Политика ,  
0 

Россия и Египет провели совместные военные учения в Средиземном море

Крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» поучаствовали в учениях с Египтом
Фрегат &laquo;Маршал Шапошников&raquo;
Фрегат «Маршал Шапошников» (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Российские боевые корабли Тихоокеанского флота приняли участие в совместных с Египтом военных учениях в Средиземном море. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

С российской стороны в учениях участвовали ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников». От Военно-морских сил Египта был задействован фрегат «Аль-Кадир».

«Участники учения отработали формирование отряда боевых кораблей в назначенном районе, совместное тактическое маневрирование в различных строях, провели тренировки по связи и обеспечили полеты палубных вертолетов», — отчиталось Минобороны.

Отряд кораблей в составе «Варяга» и фрегата «Маршал Шапошников» вышел из главной базы Тихоокеанского флота во Владивостоке в конце января 2024 года.

Российские моряки посетили Индию и провели совместное учение «Милан-2024», побывали в портах Шри-Ланки, Катара, приняли участие в военно-морском учении «Морской пояс безопасности — 2024» вместе с Военно-морскими силами Китая и Ирана. Далее корабли преодолели Аденский залив, прошли Баб-эль-Мандебский пролив и зашли в Красное море.

Трамп обвинил Байдена в появлении российских военных кораблей на Кубе
Политика

12 июня отряд кораблей Северного флота в составе фрегата «Адмирал Горшков», атомного подводного ракетного крейсера «Казань», среднего морского танкера «Академик Пашин» и спасательного буксирного судна «Николай Чикер» прибыл в порт Кубы. Перед этим группа в составе фрегата «Адмирал Горшков» и подлодки «Казань» завершила учение по применению высокоточного ракетного оружия. До этого западные СМИ писали, что Россия перебросит в Карибский бассейн корабли и самолеты для проведения военных учений.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Теги
Египет военные учения Средиземное море крейсер «Варяг» фрегат

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
В Кремле назвали нормальным проведение Россией учений в разных регионах
Политика
Во время учений ядерных сил российские военные провели электронные пуски
Политика
Минобороны раскрыло детали второго этапа ядерных учений
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 15 июня
EUR ЦБ: 95,15 (+0,32) Инвестиции, 14 июн, 17:22 Курс доллара на 15 июня
USD ЦБ: 89,07 (+0,86) Инвестиции, 14 июн, 17:22
Никого из российских тхэквондистов не допустили на Олимпиаду в Париже Спорт, 15:31
Путин обсудил с президентом Киргизии сотрудничество стран в рамках ЕАЭС Политика, 15:27
Россия и Египет провели совместные военные учения в Средиземном море Политика, 15:25
В ожидании рекордов. Что происходит во второй день Евро Спорт, 15:17
Минпромторг начал поиск разработчика для отечественной игровой приставки Технологии и медиа, 15:05
На востоке Украины произошел сбой в движении поездов Политика, 15:03
Армения за счет России восстановила идущую за границу железную дорогу Политика, 14:59
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Российские теннисисты Рублев и Хачанов пропустят Олимпиаду Спорт, 14:56
Набережная, лужайка для пикника и сервис: каким может быть жилье в городе РБК и City Bay, 14:42
«Краснодар» подписал вратаря «Рубина» после ухода Сафонова в ПСЖ Спорт, 14:42
В Петербурге экипаж яхты спас упавшего с моста в Неву мужчину. Видео Общество, 14:27
В «Локомотиве» объяснили причину отказа от Дзюбы отсутствием мотивации Спорт, 14:25
США выделят более $1,5 млрд на энергетику и гуманитарную помощь Украине Политика, 14:22
Автор первого хет-трика «Арсенала» в АПЛ умер в 54 года Спорт, 14:10