Россия и Египет провели совместные военные учения в Средиземном море

Крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» поучаствовали в учениях с Египтом

Фрегат «Маршал Шапошников» (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Российские боевые корабли Тихоокеанского флота приняли участие в совместных с Египтом военных учениях в Средиземном море. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

С российской стороны в учениях участвовали ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников». От Военно-морских сил Египта был задействован фрегат «Аль-Кадир».

«Участники учения отработали формирование отряда боевых кораблей в назначенном районе, совместное тактическое маневрирование в различных строях, провели тренировки по связи и обеспечили полеты палубных вертолетов», — отчиталось Минобороны.

Отряд кораблей в составе «Варяга» и фрегата «Маршал Шапошников» вышел из главной базы Тихоокеанского флота во Владивостоке в конце января 2024 года.

Российские моряки посетили Индию и провели совместное учение «Милан-2024», побывали в портах Шри-Ланки, Катара, приняли участие в военно-морском учении «Морской пояс безопасности — 2024» вместе с Военно-морскими силами Китая и Ирана. Далее корабли преодолели Аденский залив, прошли Баб-эль-Мандебский пролив и зашли в Красное море.

12 июня отряд кораблей Северного флота в составе фрегата «Адмирал Горшков», атомного подводного ракетного крейсера «Казань», среднего морского танкера «Академик Пашин» и спасательного буксирного судна «Николай Чикер» прибыл в порт Кубы. Перед этим группа в составе фрегата «Адмирал Горшков» и подлодки «Казань» завершила учение по применению высокоточного ракетного оружия. До этого западные СМИ писали, что Россия перебросит в Карибский бассейн корабли и самолеты для проведения военных учений.