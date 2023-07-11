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США перебросили в Японию стратегические бомбардировщики

США перебросили на базу Мисава в Японии группу стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer
Самолеты B-1B Lancer
Самолеты B-1B Lancer (Фото: Jerod Harris / Getty Images)

Группа американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer прибыла на авиабазу Мисава на севере японского острова Хонсю, сообщает пресс-служба военно-воздушных сил (ВВС) США.

Самолеты приписаны к базе ВВС США Дайс в штате Техас, отмечается в заявлении. Бомбардировщики приземлились на базе 10 июля.

Авиацию перебросили для поддержки миссий тихоокеанских подразделений ВВС США. Экипаж самолетов должен ознакомиться с авиабазами в регионе, а также с операциями в зонах ответственности другого боевого командования.

«Миссии оперативных бомбардировочных групп позволяют экипажам поддерживать высокий уровень готовности и мастерства, а также подтверждают нашу постоянную готовность к нанесению ударов по всему миру», — заявили в пресс-службе американских ВВС.

Авиабаза Мисава находится в префектуре Аомори в северной части острова Хонсю. Она используется совместно силами самообороны Японии, ВМС и ВМФ США.

B-1B Lancer считается основным американским дальним бомбардировщиком. Он стоит на вооружении ВВС США с 1980-х. Один борт может доставить «огромное количество высокоточного и неточного оружия» в любую точку мира в кратчайшие сроки, отмечается на сайте американских ВВС. Бомбардировщик отличается от предыдущих модификаций большей дальностью полета, большей маневренностью, способностью развивать более высокую скорость и лучшей защищенностью. Борт оснащен системами радиоэлектронной борьбы.

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Теги
ВВС США Япония переброска авиация стратегические бомбардировщики
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