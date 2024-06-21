Глава Адыгеи сообщил об атаке республики дронами
Тахтамукайский район Республики Адыгея ночью был атакован дронами, сообщил в телеграм-канале глава региона Мурат Кумпилов.
Беспилотники атаковали аул Козет, поселки Новый и Яблоновский, уточнил губернатор. В последнем повреждения получила кровля частного дома.
Пострадавших в результате атаки нет, добавил Кумпилов.
Адыгея не раз подвергалась атакам дронов после начала российской военной операции на Украине. Накануне была атакована нефтебаза в поселке Энем, там начался пожар, его потушили.
В конце мая беспилотник упал на территории аула Псейтук в Тахтамукайском районе Адыгеи. Тогда губернатор впервые сообщил о падении дрона в республике. Пострадавших и разрушений в результате атаки не было.
В ночь на 21 июня атакам дронов подверглись и другие российские регионы. Минобороны отчиталось об уничтожении более сотни дронов над Крымом и Черным морем, Краснодарским краем и Волгоградской областью. Один беспилотник уничтожили в Брянской области, писал глава региона Александр Богомаз.
Упал — поднялся.
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