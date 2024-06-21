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Военная операция на Украине ,  
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Глава Адыгеи сообщил об атаке республики дронами

Глава Адыгеи Кумпилов: республику ночью атаковали дроны, пострадавших нет
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Тахтамукайский район Республики Адыгея ночью был атакован дронами, сообщил в телеграм-канале глава региона Мурат Кумпилов.

Беспилотники атаковали аул Козет, поселки Новый и Яблоновский, уточнил губернатор. В последнем повреждения получила кровля частного дома.

Пострадавших в результате атаки нет, добавил Кумпилов.

На нефтебазе в Адыгее произошел пожар из-за атаки дронов
Политика
Фото:Эрик Романенко / ТАСС

Адыгея не раз подвергалась атакам дронов после начала российской военной операции на Украине. Накануне была атакована нефтебаза в поселке Энем, там начался пожар, его потушили.

В конце мая беспилотник упал на территории аула Псейтук в Тахтамукайском районе Адыгеи. Тогда губернатор впервые сообщил о падении дрона в республике. Пострадавших и разрушений в результате атаки не было.

В ночь на 21 июня атакам дронов подверглись и другие российские регионы. Минобороны отчиталось об уничтожении более сотни дронов над Крымом и Черным морем, Краснодарским краем и Волгоградской областью. Один беспилотник уничтожили в Брянской области, писал глава региона Александр Богомаз.

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Теги
Адыгея беспилотники Мурат Кумпилов

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