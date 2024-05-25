Беспилотник упал на территории аула в Адыгее
Беспилотник упал на территории аула Псейтук Тахтамукайского района Адыгеи. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
«Никаких разрушений и пострадавших нет. На месте работают представители спецслужб и всех необходимых ведомств», — написал он в своем телеграм-канале.
Ранее о падении дронов в республике Кумпилов не сообщал.
Утром сенатор от Запорожской области и бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что украинские военные нанесли удар по объекту российской системы предупреждения о ракетном нападении в Краснодарском крае. По его словам, есть повреждения.
Минобороны России 23 мая отчиталось об уничтожении одного беспилотника над Татарстаном. В аэропортах Казани и Нижнекамска для безопасности приостанавливали прием и отправку самолетов.
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