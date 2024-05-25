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Военная операция на Украине ,  
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Беспилотник упал на территории аула в Адыгее

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов: беспилотник упал на территории аула Псейтук
Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: muratkumpilov / Telegram
Фото: muratkumpilov / Telegram
Фото: muratkumpilov / Telegram
Фото: muratkumpilov / Telegram
Фото: muratkumpilov / Telegram
Фото: muratkumpilov / Telegram
Фото: muratkumpilov / Telegram
Фото: muratkumpilov / Telegram
Фото: muratkumpilov / Telegram

Беспилотник упал на территории аула Псейтук Тахтамукайского района Адыгеи. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

«Никаких разрушений и пострадавших нет. На месте работают представители спецслужб и всех необходимых ведомств», — написал он в своем телеграм-канале.

Ранее о падении дронов в республике Кумпилов не сообщал.

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Утром сенатор от Запорожской области и бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что украинские военные нанесли удар по объекту российской системы предупреждения о ракетном нападении в Краснодарском крае. По его словам, есть повреждения.

Минобороны России 23 мая отчиталось об уничтожении одного беспилотника над Татарстаном. В аэропортах Казани и Нижнекамска для безопасности приостанавливали прием и отправку самолетов.

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Теги
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