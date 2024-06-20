На нефтебазе в Адыгее произошел пожар из-за атаки дронов
В результате ночной атаки дронов произошел пожар на нефтебазе в поселке Энем в Адыгее, пострадавших нет, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
«В шесть утра пожарно-спасательными подразделениями возгорание было полностью ликвидировано. Площадь пожара составила около 400 кв. м», — написал он в телеграм-канале.
По словам Кумпилова, угрозы для жителей нет, на месте инцидента работает оперативный штаб.
отчиталось об уничтожении 15 беспилотников за ночь, в том числе шести — над территорией Адыгеи. Опасность атаки дронов объявляли в Курской, Белгородской и Воронежской областях, а в Липецкой — режим воздушной опасности.
После начала военной операции на Украине российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников. В частности, 25 мая дрон упал в ауле Псейтук в Адыгее. Инцидент не привел к разрушениям и пострадавшим, сообщал Кумпилов.
Упал — поднялся.
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