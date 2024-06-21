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Военная операция на Украине ,  
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В Брянской области сработала ПВО

Силы ПВО Брянской области сбили беспилотник самолетного типа
Сюжет
Военная операция на Украине

Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник самолетного типа над Клинцовским районом Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте, уточнил глава Брянской области.

В Брянской области уничтожили беспилотник
Политика
Фото:Global Look Press

После начала военной операции на Украине Брянская область, как и другие приграничные регионы, подвергаются обстрелам и атакам дронов.

Утром 20 июня Богомаз сообщил, что в Унечском районе на юго-западе региона силы ПВО уничтожили украинский дрон самолетного типа. Он отметил, что пострадавших и разрушений нет.

В ночь на 21 июня власти Краснодарского края сообщили о пожаре и повреждениях на Ильском НПЗ после атаки беспилотников. Пострадали как минимум четыре человека, двое из них — сотрудники завода. За время атаки жители слышали по крайней мере 40 взрывов в регионе.

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Теги
Персоны
Александр Богомаз Брянская область Украина беспилотники
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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