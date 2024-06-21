В Брянской области сработала ПВО

Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник самолетного типа над Клинцовским районом Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте, уточнил глава Брянской области.

После начала военной операции на Украине Брянская область, как и другие приграничные регионы, подвергаются обстрелам и атакам дронов.

Утром 20 июня Богомаз сообщил, что в Унечском районе на юго-западе региона силы ПВО уничтожили украинский дрон самолетного типа. Он отметил, что пострадавших и разрушений нет.

В ночь на 21 июня власти Краснодарского края сообщили о пожаре и повреждениях на Ильском НПЗ после атаки беспилотников. Пострадали как минимум четыре человека, двое из них — сотрудники завода. За время атаки жители слышали по крайней мере 40 взрывов в регионе.