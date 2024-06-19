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Общество ,  
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Актера Алексея Бардукова госпитализировали с ботулизмом в Москве

Алексей Бардуков
Алексей Бардуков (Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»)

Артист Алексей Бардуков попал в московскую больницу с ботулизмом. Об этом актер сообщил «Известиям».

Подробности о своем состоянии Бардуков не сообщил. По данным источника газеты, артист в состоянии средней степени тяжести, ему стало плохо после употребления готовой еды.

Алексей Бардуков известен по ролям в фильмах «Диверсант 2» (сыграл Леню Филатова), «На игре» (Максим) и «Нюрнберг» (Зайцев). Кроме того, он играет в спектаклях в театре «Сатирикон».

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Первые случаи отравления людей в Москве зафиксировали 14 июня. Через три дня с ботулизмом госпитализировали более 150 человек в Казани, Нижегородской области и других регионах. В больницы Москвы с симптомами ботулизма обратились около 120 человек, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации, заявляла заммэра Анастасия Ракова.

Кроме того, 19 июня в московском управлении Роспотребнадзора сообщили, что в связи с массовым отравлением специалисты ведомства обзвонили 1034 человека и выявили 76 случаев ботулизма. Отравление диагностировали у тех, кто ел «Салат лобио» или «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» от «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе») и «Гастропорта».

Гендиректора «Кухни на районе» Антона Лозина, главу отдела качества компании Елену Машкову, коммерческого директора компании — производителя консервированной фасоли ООО «Савон-К» Владимира Шина отправили под домашний арест до 15 августа, повара «Савон-К» Карима Норматова отправили в СИЗО.

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Теги
актер ботулизм Москва

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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