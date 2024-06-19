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Общество ,  
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Фигуранты дела о массовом отравлении пытались уничтожить продукцию

В суде заявили о попытке фигурантов дела о массовом отравлении уничтожить улики
Карим Норматов
Карим Норматов (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Фигуранты дела о массовом отравлении в России салатами пытались уничтожить свою продукцию и скрыться, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные следствия.

«Прошу приобщить показания свидетеля о том, что фигуранты дела пытались уничтожить вещественные доказательства», — приводит агентство слова следователя в Замоскворецком суде Москвы.

Она добавила, что повар компании — производителя фасоли ООО «Савон-К» Карим Норматов пытался скрыться, но его задержали в аэропорту Жуковский. Он утверждал, что не собирался сбегать, просто его работодатель отпустил его на время домой.

Суд арестовал повара по делу о массовом отравлении в Москве
Общество
Карим Норматов

Утром 19 июня суд арестовал повара до 15 августа. По версии следствия, Норматов и другие фигуранты действовали в составе группы лиц по предварительному сговору. Они изготовили не менее 2336 порций блюда «лобио», нарушив требования безопасности.

Ранее СК задержал еще трех человек, причастных к делу о массовом отравлении.

В результате допущенных нарушений более 120 человек, которые употребили салат от «Локалкитчен» и «Гастропорт», были госпитализированы с ботулизмом в Москве и Подмосковье.

Кроме того, случаи ботулизма после употребления салатов зафиксировали в Нижнем Новгороде и Казани.

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Теги
ботулизм Москва массовое отравление

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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