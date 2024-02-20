Песков объяснил, почему Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль
Владимир Путин подарил главе КНДР Ким Чен Ыну автомобиль Aurus, поскольку он вызвал интерес главы государства во время визита в Россию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Действительно, когда лидер КНДР был на Восточном, он осмотрел эту машину, Путин ее показал сам лично. И, конечно же, как и многим, ему эта машина понравилась. Поэтому было принято такое решение. Северная Корея — это наш близкий сосед. Мы намерены и будем развивать наши отношения со всеми соседями, включая Северную Корею», — заявил Песков.
Автомобиль российского производства 18 февраля получили сестра главы КНДР, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон, и секретарь ЦК ТПК Пак Чон Чхон. Ким Ё Чжон сказала, что этот подарок «служит ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран», и передала благодарность Путину.
Президент показывал главе КНДР автомобиль Aurus из своего кортежа в сентябре прошлого года во время осмотра космодрома Восточный в Амурской области. Обоим лидерам также показали, как проводится сборка ракеты-носителя «Ангара», и рассказали о характеристиках «Союза-2». После этого главы государств провели переговоры.
Автомобили Aurus разработаны государственным научно-исследовательским центром «НАМИ». Изначально они создавались для перевозки и сопровождения руководителей государства, а также лиц, которые подлежат государственной охране, но затем стали поступать в открытую продажу. В 2022 году продали 31 премиальный автомобиль. Осенью того же года Aurus запустила на заводе в Елабуге производство внедорожника Komendant.
В декабре 2023 года южнокорейский телеканал SBS сообщил, что лидер КНДР сменил личный автомобиль на Mercedes-Benz Maybach S650. Поставки таких машин в Северную Корею находятся под санкциями ООН: их нельзя ни ввозить в страну, ни продавать на северокорейском рынке с 2006 года.
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