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Песков объяснил, почему Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль

Песков объяснил, почему Путин подарил главе КНДР Ким Чен Ыну автомобиль Aurus
Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль Aurus, поскольку он вызвал интерес лидера КНДР во время визита в Россию, сказал Дмитрий Песков. Главы России и КНДР осмотрели космодром Восточный в сентябре 2023 года
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Владимир Путин подарил главе КНДР Ким Чен Ыну автомобиль Aurus, поскольку он вызвал интерес главы государства во время визита в Россию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Действительно, когда лидер КНДР был на Восточном, он осмотрел эту машину, Путин ее показал сам лично. И, конечно же, как и многим, ему эта машина понравилась. Поэтому было принято такое решение. Северная Корея — это наш близкий сосед. Мы намерены и будем развивать наши отношения со всеми соседями, включая Северную Корею», — заявил Песков.

Автомобиль российского производства 18 февраля получили сестра главы КНДР, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон, и секретарь ЦК ТПК Пак Чон Чхон. Ким Ё Чжон сказала, что этот подарок «служит ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран», и передала благодарность Путину.

Президент показывал главе КНДР автомобиль Aurus из своего кортежа в сентябре прошлого года во время осмотра космодрома Восточный в Амурской области. Обоим лидерам также показали, как проводится сборка ракеты-носителя «Ангара», и рассказали о характеристиках «Союза-2». После этого главы государств провели переговоры.

Путин показал Ким Чен Ыну автомобиль Aurus
Политика
Ким Чен Ын

Автомобили Aurus разработаны государственным научно-исследовательским центром «НАМИ». Изначально они создавались для перевозки и сопровождения руководителей государства, а также лиц, которые подлежат государственной охране, но затем стали поступать в открытую продажу. В 2022 году продали 31 премиальный автомобиль. Осенью того же года Aurus запустила на заводе в Елабуге производство внедорожника Komendant.

В декабре 2023 года южнокорейский телеканал SBS сообщил, что лидер КНДР сменил личный автомобиль на Mercedes-Benz Maybach S650. Поставки таких машин в Северную Корею находятся под санкциями ООН: их нельзя ни ввозить в страну, ни продавать на северокорейском рынке с 2006 года.

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Дмитрий Песков Владимир Путин Ким Чен Ын
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Путин подарил Ким Чен Ыну машину российского производства
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Ким Чен Ын сменил личный автомобиль на Maybach
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