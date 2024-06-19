Столтенберг: Китай не может иметь отношения одновременно с Европой и Россией

В НАТО предложили Китаю выбрать между Россией и Европой

Китай не может поддерживать нормальные отношения одновременно и со странами Европы, и с Россией, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Я полностью согласен с тем, что у Китая не может быть и того, и другого одновременно» — сказал Столтенберг на пресс-конференции.

По его мнению, Пекин не может продолжать поддерживать нормальные торговые отношения со странами Европы и в то же время оказывать помощь России. «Таким образом, на определенном этапе это должно иметь последствия для Китая», — добавил генсек НАТО.

В начале мая во время визита в Венгрию председатель Китая Си Цзиньпин назвал Европу важным полюсом многополярного мира и важным партнером.

При этом отношениями между Пекином и Москвой он оценивал как «образцовый пример отношений между великими державами». Стратегический выбор Китая состоит в развитии и укреплении отношений с Россией, он основан на динамике мирового развития и на собственных «коренных интересах» Пекина, заявил Си Цзиньпин во время визита в Россию в марте 2023 года.

Президент Владимир Путин отмечал, что отношения России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне, а страны занимаются масштабными совместными проектами во многих областях.