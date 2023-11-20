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Путин заявил о беспрецедентно высоком уровне партнерства с Китаем

Путин: отношения России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне
Фото: Артем Иванов / ТАСС
Фото: Артем Иванов / ТАСС

Отношения России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне, страны занимаются масштабными совместными проектами во многих областях, заявил президент Владимир Путин в приветствии участникам диалога «Партия «Единая Россия» — Коммунистическая партия Китая».

«Российско-китайские отношения всеобъемлющего и стратегического партнерства находятся на беспрецедентно высоком уровне. Реализуются масштабные совместные проекты в экономической, транспортной, энергетической, гуманитарной и других областях», — сказал Путин.

Он также отметил усилия Москвы и Пекина в «решении важнейших международных проблем» и «построении более справедливого и демократического миропорядка» в таких форматах, как ШОС и БРИКС.

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Фото:Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Председатель Китая Си Цзиньпин во время визита в Россию в марте заявил, что Москва и Пекин показывают образцовый пример отношений между великими державами.

По его мнению, за прошедшие несколько лет отношения между обеими странами стали крепче и устойчивее, они развиваются «в духе равноправия, поддержки и общего процветания». Также китайский лидер называл развитие и укрепление отношений с Россией стратегическим курсом Пекина.

Во время визита Путина в Китай в середине октября Си Цзиньпин говорил, что Пекин поддерживает российский народ в том, чтобы «он встал на путь национального возрождения по своему собственному выбору и защищал свой национальный суверенитет и безопасность».

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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