США заявили, что будут следить за визитом Путина в КНДР

США будут внимательно следить за ходом первого с 2000 года визита российского президента Владимира Путина в КНДР, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге для журналистов. Трансляция шла на Youtube-канале американской администрации.

«Мы, безусловно, будем следить за этим очень, очень внимательно», — сказал Кирби, однако отметил, что Белый дом «не обеспокоен этой поездкой».

«Что нас беспокоит, так это углубление отношений между этими странами, и не только из-за того, как это отразится на украинском народе, <...> но и потому, что здесь может возникнуть определенная взаимность, которая может повлиять на положение дел на Корейском полуострове», — добавил он.

Однако сейчас Соединенные Штаты не видят признаков, которые бы на это указывали, заключил Кирби.

США ранее обвиняли Пхеньян в поставках оружия российской стороне. В Кремле подчеркивают, что доказательств этому нет. Северная Корея также опровергала поставки вооружений.

Ранее Кремль сообщил, что Путин 18–19 июня посетит КНДР по приглашению северокорейского лидера Ким Чен Ына. Это первый визит главы государства в Северную Корею с 2000 года, когда начался его первый президентский срок. Ким Чен Ын пригласил Путина посетить республику во время поездки в Россию в сентябре 2023 года.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин отмечал, что предстоящий визит Путина в Северную Корею принесет хорошие результаты.

После визита в КНДР, 19-20 июня, Путин должен посетить Вьетнам. По итогам переговоров там планируется совместное заявление и подписание ряда двусторонних документов.