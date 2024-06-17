Путин впервые с 2000 года посетит КНДР

В последний раз Путин посещал КНДР в 2000-м, когда страной руководил отец действующего лидера. Ким Чен Ын приезжал в Россию в прошлом году

Владимир Путин и Ким Чен Ын (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Президент России Владимир Путин посетит КНДР 18–19 июня по приглашению северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщил Кремль.

После этого — 19–20 июня — глава государства посетит Вьетнам. По итогам переговоров там планируется совместное заявление и подписание ряда двусторонних документов. Путин приедет во Вьетнам по приглашению генсека Центрального комитета Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонга.

В Ханое запланированы встречи с Нгуен Фу Чонгом, президентом Вьетнама То Ламом, премьер-министром страны Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном. Стороны обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом в научно-технологической, торгово-экономической и гуманитарной областях.

Путин заявил о перспективах военно-технического сотрудничества с КНДР Политика

В последний раз Путин посещал КНДР во время своего первого президентского срока в 2000 году, лидером Северной Кореи тогда был Ким Чен Ир, отец действующего главы государства.

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью ТАСС говорил, что ожидающийся визит Путина в КНДР принесет хорошие результаты.

«Наверное, стоит ждать тех или иных провокаций с стороны Запада в отношении этой проблемы», — заявил он в ответ на вопрос о стремлении Запада ухудшить ситуацию на Корейском полуострове.

Ким Чен Ын пригласил Путина посетить Северную Корею Политика

В сентябре 2023-го лидер КНДР Ким Чен Ын во время своего визита в Россию пригласил Путина посетить республику. Лидеры стран в том месяце осмотрели космодром Восточный в Амурской области. Там же прошли переговоры делегаций двух стран. В российскую делегацию вошли в том числе глава российского МИДа Сергей Лавров, на тот момент глава Минобороны Сергей Шойгу и на тот момент глава Минтранса Виталий Савельев; в северокорейскую — министры иностранных дел и обороны Цой Сон Хи и Кан Сун Нам. После этого Путин и Ким Чен Ын провели встречу тет-а-тет.

По итогам переговоров глава государства заявил о перспективах военно-технического сотрудничества России с КНДР. Это были вторые переговоры Путина и Ким Чен Ына. Первая встреча прошла в апреле 2019 года также в России.