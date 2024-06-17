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Военная операция на Украине ,  
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МИД Казахстана назвал причину отказа от участия в конференции по Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Саммит&nbsp;по Украине в&nbsp;Станстаде,&nbsp;Швейцария
Саммит по Украине в Станстаде, Швейцария (Фото: Urs Flueeler / Reuters)

Казахстан отказался участвовать в швейцарском саммите по Украине, руководствуясь собственными интересами, в том числе из-за графика международных мероприятий, сообщили в МИД страны.

«Мы исходили из своих интересов, из своего графика международных мероприятий», — передает слова официального представителя МИД Казахстана Айбека Смадиярова издание Tengrinews.kz.

3 июня 2024 года Смадияров назвал условия участия Казахстана в конференции по Украине. Тогда он назвал график международных мероприятий и официальную позицию страны по этому вопросу.

Представитель МИД также подчеркнул, что Казахстан исторически поддерживает одинаково тесные политические, экономические и культурно-гуманитарные отношения как с Украиной, так и с Россией.

15-16 июня в Швейцарии прошел саммит по урегулированию конфликта в Украине. В итоговое коммюнике встречи, которое подписали 80 стран-участниц, вошли пункты о ядерной безопасности, обмене всех военнопленных и свободном судоходстве.

МИД Казахстана заявил об отсутствии решения по «саммиту мира»
Политика
Фото:Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press

В июне 2023 года президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан надеется на прекращение огня на Украине в ближайшее время и готов способствовать достижению «прочного мира», призвал поддерживать мирные инициативы, «которые были озвучены Китаем, а также другими государствами».

В июне 2022 года Токаев заявил, что Казахстан не признает «квазигосударственные территории», которыми, по мнению казахстанских властей, являются ДНР и ЛНР. В следующем месяце президент Украины Владимир Зеленский «поблагодарил Токаева за принципиальную поддержку территориальной целостности Украины» и непризнание ЛНР и ДНР.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России 30 сентября 2022 года по итогам проведенных там референдумов. Кремль настаивает, что решение жителей региона окончательное и пересмотру не подлежит.

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Теги
Казахстан МИД саммит Украина

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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