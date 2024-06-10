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Военная операция на Украине ,  
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МИД Казахстана заявил об отсутствии решения по «саммиту мира»

МИД Казахстана заявил об отсутствии решения по саммиту в Швейцарии
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press
Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press

Казахстанские власти пока не раскрывают планов участия или неучастия в швейцарском саммите по Украине, а также об уровне представительства на мероприятии, заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров. Об этом сообщает ТАСС.

Он сказал, что информации об участии по-прежнему нет. Ранее он отмечал, что Казахстан не исключает участия в конференции, поскольку поддерживает отношения в разных сферах как с Украиной, так и с Россией.

Саммит пройдет 15–16 июня в Бюргенштоке. В российском МИДе заявили, что не отправят на мероприятие представителей, даже если Россия получит приглашение. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал передать Москве наработки, как это происходило при согласовании зерновой сделки при посредничестве Турции и ООН.

Власти Казахстана не исключили участие в саммите по Украине
Политика
Фото:Florian Gaertner / Global Look Press

По словам Смадиярова, вопрос участия будет рассмотрен с учетом графика международных мероприятий и «официальной позиции Республики Казахстан по данному вопросу».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после начала Россией военной операции на Украине не раз выступал за мирное урегулирование конфликта и предлагал посредничество в этом вопросе. В июне 2022 года он заявил, что Казахстан не признает «квазигосударственные территории», которыми, по мнению казахстанских властей, являются Донецкая и Луганская народные республики.

В сентябре 2022 года ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдумов. Москва для урегулирования украинского конфликта требует признания «новых территориальных реалий».

Зеленский называл одним из условий начала переговоров возвращение к границам страны 1991 года. В марте 2024-го он допустил начало переговоров при возвращении контроля над территориями, утраченными после 2022 года.

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Теги
Казахстан Швейцария Украина саммит

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